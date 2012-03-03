مردم کاشمر با مشارکت 72 درصدی نماینده خود را به بهارستان فرستادند

به گزارش خبرنگار مهر، واجدین شرایط در حوزه انتخابیه کاشمر، خلیل آباد و بردسکن 202 هزار نفر بودند که در این دوره از انتخابات با مشارکت 72 درصدی خود تنها نماینده این سامان را برگزیدند.

مردم این خطه از خراسان رضوی با حضور در 187 شعبه و انداختن 155 هزار و 512 برگه رای در صندوق ها محمد اسماعیل نیا را با 61 هزار و 506 رای به بهارستان فرستادند.

خباز دیگر نامزد ورود به مجلس در این شهرستان نیز با 39 هزار و 867 رای در رتبه دوم جای گرفت و از راه یافتن به خانه ملت بازماند.

گفتنی است، مشارکت مردم در دوره قبلی انتخابت مجلس در این حوزه انتخابیه 75 درصد بوده است.