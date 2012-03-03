به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر معصومه مقصودی گفت: اگزما یک بیماری التهابی پوست است که خود را با مقادیر متفاوت خارش، قرمزی و پوسته‌ریزی نشان می‌دهد و دامنه بروز آن محدود به دست است.

این متخصص پوست در رابطه با شرایط به وجود آورنده اگزمای دست اظهار داشت: خشکی پوست، تماس با مواد تحریک‌کننده پوست نظیر صابون و مواد شوینده و عوامل فیزیکی مثل ضربه‌های ملایم یا مالش زیاد و شست‌و‌شوی زیاد در ایجاد این بیماری نقش دارند و از این رو اگزمای دست علاوه بر زنان خانه دار در میان افرادی که مرتبا دست خود را در معرض آب و مواد شوینده قرار می‌دهند نیز به چشم می‌خورد.

وی در رابطه با خصوصیات مشخص کننده این بیماری عنوان داشت: ابتدا فرد مبتلا دچار خشکی پوست دست می‌شود و نواحی درگیر به صورت ضایعات خارش‌دار و قرمز رنگ با دانه‌های برجسته و گاهی اوقات تاول‌های ریز مشخص می‌شود و در این حالت پوست دست انعطاف‌پذیری خود را از دست داده و شکاف‌هایی سطحی روی آن به وجود می‌آید.

مقصودی درباره فاکتورهای مؤثر در پیشگیری ودرمان این بیماری ادامه داد: سه فاکتور مهم وجود دارد که می‌تواند اقشار در معرض بیماری اگزمای دست را از این خطر ایمن دارد.

این متخصص پوست با بیان اینکه عدم استفاده مداوم از مواد شوینده سبب ایمن سازی افراد در مقابل این بیماری شایع است، افزود: اجتناب از مواد تحریکی نخستین راه پیشگیری از اگزمای دست است و در این زمینه می‌بایست از شستشوی مکرر دست با صابون و سایر مواد شوینده رایج در بازار پرهیز شود که امروزه جایگزینهایی مانند پن‌های عاری از مواد قلیایی، خاصیت تحریک‌کنندگی مواد شوینده را از میان می‌برد و علاوه بر این بهتر استدر کنار استفاده از کرمهای مرطوب‌کننده محافظ دست، برای شستشو ابتدا از یک دستکش نخی و روی آن از دستکشهای لاستیکی رایج استفاده کرد.

وی گفت: دومین فاکتوری که در این زمینه به افراد توصیه می‌شود، کاربرد مداوم امولیانت (نرم‌کننده) بر روی دست است به نحوی که دست فرد هیچ‌گاه خشک نماند.

مقصودی در مورد دیگر عامل مرتبط با بیماری اگزمای دست ابراز داشت: استروئیدها نوعی لیپید(چربی) هستند که در هرمونهای استروژن، تستسترون و کورتیزول در بدن ترشح می‌شود و توصیه می‌‌شود داروهای حاوی استروئیدهای موضعی تنها با نظر پزشک و در صورت نیاز به‌کار برده شود.

این متخصص پوست در رابطه با موارد مقاوم بیماری اگزمای دست گفت: در مواقعی که این بیماری به هر دلیلی از خود مقاومت نشان می‌دهد درمان‌هایی چون نور درمانی، رادیوتراپی و داروی خوراکی استروئیدبه بیمار مبتلا توصیه می شود.