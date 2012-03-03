مهرداد لاهوتی به مجلس راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی با 22 هزار و 902 رای از سوی مردم شهرستان لنگرود به نهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد.

لاهوتی نماینده فعلی مردم لنگرود در مجلس است.

برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی 150 شعبه اخذ رای در این شهرستان برنامه ریزی شد که از این تعداد 38 صندوق سیار و 112 صندوق ثابت بوده است.

در روند برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی سه هزار نفر از عوامل اجرایی، نظارتی، بازرسی و انتظامی در لنگرود مشارکت داشتند.

در شهرستان 137 هزار نفری لنگرود 84 هزار و 500 نفر واجد شرایط رای در انتخابات نهم بودند.