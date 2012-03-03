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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۹

نوراللهی در گفتگو با مهر:

انتخابات مجلس در تفرش و آشتیان به دور دوم کشیده شد

انتخابات مجلس در تفرش و آشتیان به دور دوم کشیده شد

اراک- خبرگزاری مهر: رئیس هیئت نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: برای نخستین بار ، انتخابات مجلس در استان مرکزی در حوزه آشتیان، تفرش و فراهان به دور دوم کشیده شد.

حجت الاسلام والمسلمین رضا نوراللهی در گفتگو با مهر بیان داشت: کاظم سپاسی و عباس صلاحی برای تعیین آخرین سهمیه استان مرکزی در بهارستان دوباره با یکدیگر به رقابت می پردازند.

وی اظهار کرد: هیچ کدام از این دو کاندیدا موفق به کسب یک چهارم آرای انتخاباتی نشدند و به همین دلیل انتخابات در این حوزه به دور دوم کشیده شد.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: برگزاری انتخابات در دور دوم در این حوزه در فروردین یا اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

کد مطلب 1550236

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