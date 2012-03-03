نوراللهی در گفتگو با مهر: انتخابات مجلس در تفرش و آشتیان به دور دوم کشیده شد

اراک- خبرگزاری مهر: رئیس هیئت نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: برای نخستین بار ، انتخابات مجلس در استان مرکزی در حوزه آشتیان، تفرش و فراهان به دور دوم کشیده شد.