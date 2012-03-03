بهمن صالح‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص صحبت‌هایی که در خصوص بازگشت پژمان نوری و مازیار زارع به تیم ملوان برای فصل آینده رقابت‌های لیگ برتر مطرح می‌شود، ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما نیز صحبت‌هایی که در خصوص بازگشت نوری و زارع به ملوان مطرح می‌شود را از طریق رسانه‌ها شنیده‌ایم، چرا که هنوز در خصوص جذب بازیکن برای فصل آینده برنامه‌ریزی نکرده‌ایم.

وی در همین خصوص افزود: مازیار زارع و پژمان نوری جزیی از خانواده ملوان هستند و ما از بازگشت آنها به تیم خودشان خوشحال می‌شویم اما تا این لحظه آنها هیچگونه تماسی در این خصوص با ما نداشته‌اند. ضمن اینکه ما باید برای جذب بازیکن در رقابت‌های فصل آینده لیگ برتر نشستی را با اعضای هیئت مدیره و کادر فنی داشته باشیم. البته ما شنیده‌ایم که مسئولان باشگاه پرسپولیس به دنبال جذب پژمان نوری هستند.

سرپرست باشگاه ملوان بندرانزلی با بیان اینکه این دو بازیکن اگر تمایل دارند باید در پایان رقابت‌های این فصل لیگ برتر آمادگی خود را برای پیوستن به ملوان اعلام کنند، خاطر نشان کرد: در حال حاضر ما دو هدف اصلی را دنبال می‌کنیم؛ اول اینکه به رقابت‌های لیگ یک سقوط نکنیم و به دنبال آن جایگاه تیم را در جدول رده بندی ارتقا دهیم چون ملوان شایستگی این را دارد که در پایان فصل رتبه‌اش تک رقمی شود، دوم اینکه بدهی طلبکاران باشگاه را بدهیم که حدود 400 میلیون تومان است.

وی از پرداخت 10 درصد دیگر از مطالبات مالی بازیکنان ملوان در پنجشنبه هفته گذشته خبر داد و تاکید کرد: با این 10 درصد بازیکنان به طور میانگین حدود 35 درصد از مبلغ قراردادشان را دریافت کرده‌اند اما هنوز آنها 30 درصد از قرارداد فصل قبل خود طلبکارند.

صالح نیا ضمن اعلام اینکه تا به امروز 45 درصد از مطالبات مالی مربیان تیمهای پایه ملوان پرداخت شده است، تصریح کرد: استاندار گیلان، مسئولان شهر انزلی و باشگاه ملوان قول داده‌اند که سه میلیارد تومان برای حل مشکلات مالی باشگاه در اختیار ما قرار دهند. امیدوارم که بخشی از این رقم را پیش از پایان سال جاری به ما بدهند تا آن را در اختیار کادر فنی و بازیکنان قرار دهیم.