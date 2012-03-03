دکتر نادر ممتازمنش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازخوردهایی که به مراکز آموزشی و دانشگاههای علوم پزشکی در زمینه طرح رتبه بندی ارائه شده بود، جمع آوری شده است و به زودی جمع بندی نهایی صورت می گیرد.

وی افزود: پس از جمع بندی نهایی، نتایج رتبه بندی در سال 91 و به احتمال بسیار زیاد پیش از آغاز سال تحصیلی 91 - 90 منتشر می شود.

ممتازمنش یادآور شد: بر اساس نتایج رتبه بندی، ملاک اعتباربخشی و تیپ بندی دانشگاههای علوم پزشکی نیز تعیین می شود و بر اساس آن اعتباربخشی دانشگاهها نیز تغییر می کند.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی اظهار داشت: شاخص های 21 گانه برای بررسی فعالیت دانشگاه ها در نظر گرفته شد که دانشگاهها با تکمیل این شاخصها، جداول مربوط به رتبه بندی را تکمیل کردند.