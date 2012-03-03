شمارش 120 صندوق در اصفهان باقی مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق‌های باقی مانده از صندوق‌های پر رای سطح شهر اصفهان است که قطعا در نتایج نهایی انتخابات تاثیر گذار خواهد بود

در حال حاضر حسن کامران با 184 هزار رای در رتبه اول قرار گرفته است.

پس از آن حجه الاسلام سالک با کسب 141 هزار رای، اخوان 132 هزار و مقتدایی با 123 هزار رای در رتبه‌های بعدی قرار گرفته و پس از این نفرات فولادگر، طلایی، نادر الاصلی، حجه الاسلام ناصری و نیک دستی قرار گرفته‌اند.

به گزارش مهر، احتمال تغییر در این نتایج بسیار زیاد است زیرا هنوز شمارش 120 صندوق در شهر اصفهان به پایان نرسیده است.