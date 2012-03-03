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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۷

امروز/

دانشجویان جنوب شرق استان تهران به مناطق عملیاتی رفتند

دانشجویان جنوب شرق استان تهران به مناطق عملیاتی رفتند

پیشوا – خبرگزاری مهر: دانشجویان جنوب شرق استان تهران صبح امروز در قالب کاروانهای راهیان نور راهی مناطق عملیاتی جنوب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا و پایگاههای تابعه جمع کثیری از دانشجویان آموزشکده های سمای ورامین و پاکدشت، دانشکده های کشاورزی و واحد پیشوا از سه شهرستان ورامین، پیشوا و پاکدشت با بدرقه دانشجویان و مسئولان دانشگاهی راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

این دانشجویان در قالب اردوهای راهیان نور با هدف آشنایی با فرهنگ ایثار و فداکاری رزمندگان و زنده نگه ‌داشتن نامهای شهیدان و امام راحل در سالهای حماسه و خون عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

بازدید از مناطق عملیاتی یادمانها و برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی از جمله های برنامه های این اردوی پنج روزه دانشجویان بسیجی است.

این دانشجویان در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی با مناطق عملیاتی دفاع مقدس به جبهه های جنگ تحمیلی در جنوب کشور اعزام شدند.

با اعزام دانش آموزان و دانشجویان به مناطق عملیاتی حماسه‌ها و ایثارگریهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس برای آنان تداعی می‌شود.

زنده نگه داشتن یاد شهدا، تجدید خاطرات هشت سال دفاع مقدس، تجدید میثاق با آرمانهای شهدا، انتقال فرهنگ جبهه و شهادت و ولایت، حفظ آرمانهای شهدا، ارتقای بصیرت و آگاهی از فتنه‌های دشمنان را از جمله اهداف اعزام کاروان راهیان نور است

ارتقا و ترویج فرهنگ ایثار و دفاع مقدس به نسل جوان به ویژه دانشجویان می ‌تواند یادآور حماسه‌ها و ایثارگریهای رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس باشد.

کد مطلب 1550247

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