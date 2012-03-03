دانشجویان جنوب شرق استان تهران به مناطق عملیاتی رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا و پایگاههای تابعه جمع کثیری از دانشجویان آموزشکده های سمای ورامین و پاکدشت، دانشکده های کشاورزی و واحد پیشوا از سه شهرستان ورامین، پیشوا و پاکدشت با بدرقه دانشجویان و مسئولان دانشگاهی راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

این دانشجویان در قالب اردوهای راهیان نور با هدف آشنایی با فرهنگ ایثار و فداکاری رزمندگان و زنده نگه ‌داشتن نامهای شهیدان و امام راحل در سالهای حماسه و خون عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

بازدید از مناطق عملیاتی یادمانها و برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی از جمله های برنامه های این اردوی پنج روزه دانشجویان بسیجی است.

این دانشجویان در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی با مناطق عملیاتی دفاع مقدس به جبهه های جنگ تحمیلی در جنوب کشور اعزام شدند.

با اعزام دانش آموزان و دانشجویان به مناطق عملیاتی حماسه‌ها و ایثارگریهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس برای آنان تداعی می‌شود.

زنده نگه داشتن یاد شهدا، تجدید خاطرات هشت سال دفاع مقدس، تجدید میثاق با آرمانهای شهدا، انتقال فرهنگ جبهه و شهادت و ولایت، حفظ آرمانهای شهدا، ارتقای بصیرت و آگاهی از فتنه‌های دشمنان را از جمله اهداف اعزام کاروان راهیان نور است

ارتقا و ترویج فرهنگ ایثار و دفاع مقدس به نسل جوان به ویژه دانشجویان می ‌تواند یادآور حماسه‌ها و ایثارگریهای رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس باشد.