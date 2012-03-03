آخرین نتایج حوزه انتخابیه مشهد اعلام شد/ سه نماینده در انتظار دور دوم

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین شمارش آراء در حوزه انتخابیه مشهد که نتایج بیش از 70 درصد شعب اخذ رای را شامل می شود راهیابی امیرحسین قاضی ‌زاده با 197 هزار رای و هاشم بنی‌هاشمی با 147 هزار رای به مجلس را قطعی کرده است.

شمارش آراء تا کنون حاکی از این است، که حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌ فر با 143 هزار رای، جواد کریمی با 140 هزار رای و جواد آرین‌منش 109 هزار رای برای کسب سه کرسی دیگر مجلس همچنان در حال رقابت هستند.

با فاصله کمی از آنها عفت شریعتی کوهبنانی و حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی قرار دارند و انسیه غفوری شعرباف و عبدالکریم جوادی و ناصر توسلی ‌زاده نیز به ترتیب در رده های بعدی ایستاده اند.

شمارش آراء نتایج حوزه انتخابیه مشهد و کلات همچنان ادامه دارد.