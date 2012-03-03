آمریکا درپی کم رنگ کردن توهین به قرآن کریم در افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که یک مقام آمریکایی اعلام کرده که مجموعه ای از اشتباهات منجر به سوزاندن قرآن و متون اسلامی دیگر دراین پایگاه نظامی شده است.



این مقام امریکایی که خواست نامش فاش نشود، گفت: قرار است پنج سرباز آمریکایی به خاطر این اتفاق بازخواست شوند و پرونده انضباطی آنها تشکیل شود.



وی همچنین افزود: تحقیقات ارتش امریکا در این باره همچنان ادامه دارد.



جنایت قبیحانه سوزاندن قرآن کریم توسط سربازان آمریکایی چند روزی است که اعتراضات وسیع و خشمگینانه افغانها علیه آمریکاییها را در این کشور به همراه داشته است و نیروهای آمریکایی این روزها توسط مردم افغانستان به عنوان اشغالگران بی خدا شناخته می شوند.