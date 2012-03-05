محسن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهردر خصوص حضور رئیس جمهور در مجلس و سوال نمایندگان ملت از وی اظهار داشت: سوال از رئیس جمهور توسط نمایندگان یک موضوع عادی است و نباید آن را به یک پدیده غیرعادی تبدیل کرد.

وی در ادامه افزود: اگر سوال از رئیس جمهور و یا نظارت بر مجلس نباشد و فرایندهای دموکراتیک در ایران جدی گرفته نشود کم کم اداره کشور حالت تصنعی به خود خواهد گرفت، به همین خاطرفکر می کنم سوال از رئیس جمهور می تواند در راستای تقویت کشور باشد.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: مهم این است که ما سوال از رئیس جمهور را تبدیل به جار و جنجال ویک موضوع غیر عادی و فوق العاده نکنیم.

رضایی با اشاره به اینکه سوال از رئیس جمهور وظیفه مجلس است اظهار داشت: دولت باید در مقابل سوال نمایندگان پاسخگو باشد، چرا که با این کار هم دولت حواسش را بیشتر جمع می کند تا خوب کار کند و هم مجلس حق خودش را ادا کرده است.

وی تصریح کرد: با این کار مردم نیز احساس می کنند این مسائل در ایران جدی بوده و نسبت به آنها سهل انگاری نمی شود.

رضایی در پاسخ به این سوال که نظر شما درمورد اینکه برخی می گویند با توجه به شرایط حساس منطقه و اوضاع بین المللی سوال از رئیس جمهور به صلاح نیست، چیست؟ گفت: فکر می کنم اگر برخوردها منطقی و دلسوزانه باشد مشکلی بوجود نخواهد آمد ولی اگر این امر بخواهد به یک منازعه تبدیل شود فکر می کنم چنین کاری درست نباشد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: اگر به خوبی در چارچوب اخلاق، منطق، حقوق و وظایفی که دولت و مجلس نسبت به هم دارند این تعاملات صورت بگیرد مشکلی پیش نخواهد آمد، اما اگر بخواهند جنجال و هیاهو ایجاد کنند درست نیست.