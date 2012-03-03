تصادف شدید در مکه/ اسامی زائران مصدوم شده ایرانی

ولید دنده بر در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در پی حادثه تصادف اتوبوسهای حامل زائرین ایرانی و ترکیه‌ای، سه زائر هموطن مصدوم شدند که این حادثه در محل تونل "محبس الجن" به وقوع پیوسته است که خوشبختانه تلفات جانی در بر نداشت.

وی افزود: نام سه زائر ایرانی مصدوم، آقای مروت سلمان زاده 71 ساله از گرگان مستقر در هتل دارالمبارک، خانمها رخشنده دباغی 60 ساله از تهران مستقر در هتل صفا الاصیل و اشرف کوه کن 43 ساله مستقر در هتل دارالمبارک است.

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر گفت: دو نفر از مصدومین پس از درمان سرپایی، به هتل محل اسکان خود مراجعه کردند.

به گفته دنده بر، با توجه به وارد شدن ضربه به سر یکی از زائرین که در این حادثه مصدوم شد، اقدامات لازم برای انتقال وی به بیمارستان سعودی به جهت عکسبرداری و درمانهای تکمیلی انجام شد.

وی گفت: این تصادف بر اثر سرعت بالای اتوبوس زائران ترکیه در تونل بوده است که بعد از تصادف پزشکان مرکز پزشکی حج و زیارت در مکه به سرعت قبل از اورژانس مکه وارد عمل شده و زائران را به بیمارستان منتقل کردند.