فاصله 4.5 ساله گلستان با شرایط مطلوب امکانات امدادی

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: البته توسعه و ارتقای منابع و افزایش تعداد نیروهای داوطلب یکی از دغدغه­های ما در زمینه آمادگی برای امدادرسانی بوده که همین باعث شده بتوانیم تعداد امدادگران تخصصی­مان را از 120 نفر در سال 1389 به 780 نفر در سال 1390 برسانیم که خود این شاخص، باعث بالا رفتن آمادگی می شود.

وی اظهار داشت: همچنین توسعه پایگاه ههای امداد و نجات، اسکان اضطراری و انبارهای امدادی از دیگر فعالیت های استان گلستان در زمینه آمادگی برای مقابله با بحران ها بوده است، طوری که در حال حاضر 6هزار و 300مترمربع انبار اقلام امدادی داریم.

اکبری عنوان کرد: توسعه و ارتقای ظرفیت کشیک مرکز عملیات استان برای بالا بردن سطح آمادگی جمعیت هم از دیگر مواردی است که مورد توجه هلال احمر گلستان بوده است، ما در مرکز EOC خود (مرکز کنترل عملیات)، همه امکانات و منابع را در اختیار داریم و در شهرستانهای استان هم این مرکز را راه­اندازی کردیم.

وی گفت: درحال حاضر در کشیکهای استان از مدیران جمعیت هم استفاده می کنیم، به این شکل که هر مدیری موظف است یک شب در ماه کشیک بایستد.



مدیرعامل هلال احمر گلستان گفت: مرحله اول در مدیریت بحران، بحث پیشگیری است که هلال احمر گلستان در این مورد تا به حال کارهای زیادی انجام داده است، از جمله فعالیت های استان در مورد پیشگیری می­توان به آموزش های رایگان اشاره کرد.



اکبری بیان داشت: نمونه دیگر این کارها این است که ما با سازمانهایی که جامعه هدف را تحت پوشش قرار می دهند، از قبیل سازمان فنی و حرفه ای کمیته امداد، آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی و... تفاهمنامه­های آموزشی امضا کرده­ایم تا جامعه تحت پوشش آنها را آموزش دهیم، به طور مثال ما توانستیم به 11هزار نفر از مددجویان کمیته امداد، اصول کمکهای اولیه و نجات را آموزش دهیم.

وی گفت: همچنین در تفاهمنامه دیگری که با سازمان فنی و حرفه­ای امضا کردیم، توانستیم استاندارد و هماهنگ سازی آموزش های کمک های اولیه و آشنایی با حوادث و سوانح را در این سازمان اجرایی کنیم، در حال حاضر طبق این تفاهم نامه سازمان فنی و حرفه ای موظف است که این آموزش ها را در برنامه های خود قرار دهد و از آنجایی که این سازمان مراکز متعددی را در اختیار دارد، آموزش های لازم به صورت اجباری در آن مراکز تدریس می شود.



اکبری بیان داشت: ما برای پیشبرد اهداف آموزشی مان برخی از ارگانهای دولتی استان را موظف کردیم تا آموزش های امداد و نجات را برای کارمندان خود به صورت آموزشهای ضمن خدمت در نظر بگیرند، البته در ابتدای آموزشهای امداد و نجات را برای کارمندان خود اجباری کردیم و در حال حاضر یک تیم 63 نفره امدادگر تخصصی از بین کارمندان جمعیت هلال احمر استان داریم.



وی عنوان کرد: آنقدر بحث آموزش را جدی دنبال کردیم که بطور مثال حتی سازمان حمل و نقل استان گلستان هم تمام رانندگانی را که می خواهند گواهینامه پایه یک بگیرند مجبور کرده است تا دوره آموزش های آشنایی با حوادث و سوانح را ببینند.



مدیرعامل هلال احمر گلستان به آموزش دانش آموزان اشاره و اضافه کرد: ما برای کودکان زیر 12سال هم یک بسته آموزشی همراه با عکس و تصویر و انیمیشن تهیه کرده و این بسته ها را با کمک شهرداری و اداره پست به صورت رایگان به خانه­ها و مدارس ارسال کردیم.



وی یادآورشد: در حال حاضر ما در زمینه آموزشهای امداد و نجات رتبه اول را در سطح کشور دارا هستیم و استان گلستان از طرف موسسه آموزش هلال احمر به استان الگو و پیشرو ملقب شده آن هم به این دلیل که ما در زمینه آموزشهای امداد و نجات به شهروندان، 5 برابر سهمیه خود عمل کرده­ایم.



اکبری گفت: توسعه کانونهای جوانان و پایگاههای امداد و نجات در روستاها یکی از برنامه­های جمعیت هلال احمر گلستان است و ما منابع لازم را از استانداری تامین کرده و در هر روستا هم یک کانون جوانان، کانون داوطلبان و یک پایگاه امداد و نجات روستایی با منابع خود روستاها راه­اندازی کردیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان بیان داشت: راه اندازی کارخانه سرنگ سازی، راه اندازی مرکز امداد دارویی تا پایان سال، بهره برداری از ساختمان 12 طبقه هلال احمر و اردوگاه امدادی و فرهنگی مرحوم امیر محمد قاسمی، عضو 18ساله سازمان جوانان جمعیت هم که دچار مرگ مغزی شد از جمله برنامه هاست.



اکبری به طرحهای نوروزی اشاره و اضافه کرد: در حال حاضر، در طرح امداد زمستانی 19 پایگاه داریم که از این تعداد، 13 پایگاه آن به صورت سیار و 6 پایگاه هم به صورت ثابت فعالند.

وی بین داشت: 13 پایگاه امداد و نجات ساحلی و دریایی در بندر گز، بندر ترکمن و بندر گمیشان، 3تیم امداد و نجات سیلاب، 2پایگاه فعال کوهستان و پایگاه دیگری هم داریم که منتظر صدور مجوز است امیدوارم بتوانیم این تعداد پایگاه را در ایام نوروز به 28عدد برسانیم.



مدیرعامل هلال احمر گلستان افزود: در دو سال اخیر، اعضای جوانان جمعیت استان گلستان در طرح راهنمایی مسافران نوروزی بدون گرفتن حق الزحمه با ما همکاری کردند و ما هم در مقابل 40 نفر را به قید قرعه به کربلا فرستادیم.