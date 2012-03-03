برف و کولاک مدارس جنوب آذربایجان غربی را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و یخبندان مدارس مناطق روستایی مهاباد را در روز شنبه به تعطیلی کشاند، در این راستا مدارس تمامی مقاطع تحصیلی در روستاهای این شهرستان در دو شیفت صبح و بعداز ظهر تعطیل است.

اداره آموزش و پروش مهاباد دلیل تعطیلی را بارش برف سنگین در مناطق روستایی اعلام کرد، بارش برف طی سه روز اخیر موجب سفید پوش شدن مناطق مختلف مهاباد شده است.



برف و سرما در مهاباد همچنین موجب یخ زدگی بیشتر معابر و خیابان های این شهر شده و رفت و آمد مردم و خودروها را با مشکل مواجه کرده است.

مدارس سردشت، بوکان، پیرانشهر و تکاب تعطیل شد



همچنین به دلیل بارش برف، مدارس شهرستان های سردشت، بوکان، پیرانشهر و تکاب در جنوب آذربایجان غربی روز شنبه تعطیل اعلام شده است.

در این راستا به دلیل بارش برف مدارس تمامی مقاطع تحصیلی در سردشت روز شنبه در نوبت صبح در شهر و روستا تعطیل شده اند، ارتفاع برف در شهرستان مرزی سردشت به بیش از 60 سانتی متر رسیده است.



بارش برف همچنین مدارس ابتدایی نوبت صبح شهر و روستاهای شهرستان مرزی پیرانشهر را به تعطیلی کشاند.



مدارس نوبت صبح بوکان نیز در سه مقطع تحصیلی در شهر و روستا به دلیل بارش برف و برودت هوا تعطیل اعلام شده است.



ارتفاع برف در شهر بوکان 16 و در ارتفاعات به بیش از 50 سانتی متر رسیده است.

مدارس شهرستان تکاب نیز با توجه به بارش سنگین برف، بروز کولاک و یخ زدگی معابر بر اساس اعلام اداره آموزش و پروش این شهرستان تعطیل هستند.