ایران باید مواد غنی شده خود را به خارج ارسال کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، بنیامین نتانیاهو در سخنان روز گذشته خود در اونتاریو کانادا گفت: ایران از تحریم های اقتصادی احساس فشار می کند، اما این کشور می توانست با ورود به گفتگوها از فشارها دوری کند.

وی افزود: من فکر می‌کنم که خواسته ما از ایران باید شفاف باشد. این کشور باید تاسیسات زیر زمینی هسته ای خود را در قم از کار بیندازد. غنی سازی در داخل را متوقف کند و تمامی مواد غنی شده را به خارج از ایران ارسال کند.

نخست وزیر اسرائیل همچنین روز جمعه در دیدار با "استیون هارپر" نخست وزیر کانادا ا "حق دفاع" رژیم صهیونیستی را در برابر ایران محفوظ داست.

وی در سخنانی گفت: اسرائیل هیچ خط قرمزی در اقدام نظامی علیه ایران نخواهد داشت.

قرار است روز دوشنبه نتانیاهو در کاخ سفید با "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا دیدار داشته باشد که گفته می شود ایران دستور کار اصلی این نشست خواهد بود.