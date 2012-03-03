راستگو از حضور مردم تهران در انتخابات مجلس تشکر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، الهه راستگو کاندیدای اصلاح طلب انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:

لم یشکر المخلوق لم یشکر الخاق

ملت عزیز ایران بار دیگر حماسه آفریدند

حلاوت این حضور بر همگان مبارک باد

بر خود واجب می دانم از الطاف و بزرگواری مردم عزیز و شریف حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات،اسلامشهر، لواسانات، بومهن و جاجرود به دلیل پذیرش و نامزدی اینجانب در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و حمایت ارزشمندشان سپاسگزاری و تشکر نموده و برای همگان از درگاه خداوند بزرگ زندگی سعادتمند و برای ایران اسلامی عزت و سربلندی آرزومندم.

الهه راستگو کاندیدای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی