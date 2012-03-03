صدای مغز شنیدنی شد/ یک آلبوم موسیقی پر از امواج مغز

به گزارش خبرگزاری مهر، "ماساکی باتو" می گوید از شنیدن نتیجه این تجربه جدید شگفت زده شده است، به گفته وی ثانیه به ثانیه بازتاب حالات مغزی ما به صدا تبدیل می شوند و ما می توانیم به سرعت آن را بشنویم.

"باتو" ابزار ابداعی خود را BPM نامیده است، این ابزار غیر عادی موسیقی که "باتو" با کمک شرکتی به نام MKC آن را ساخته است، متشکل از یک مادربرد و قطعات عجیبی است که به سر وصل می شوند. امواج مغزی از بخشهای جداری و پیشین مخی ضبط می شوند سپس در قالب امواج رادیویی به مادربرد ارسال شده و در نهایت به امواج صوتی تبدیل می شوند.



باتو برای اینکه بتواند موسیقی خوشایندی از امواج مغزی خود به وجود بیاورد تمرینهای تمرکزی زیادی انجام داد. وی از کار خود به عنوان متخصص طب سوزنی برای ساخت این موسیقی الهام گرفته است. به گفته وی طب سوزنی بر روی سیستم عصبی فرد که با مغز در ارتباط مستقیم است تاثیر می گذارد، این به آن معنی است که سیستم اعصاب و مغز با یکدیگر همگام و منطبق هستند.

وی در ابتدا قصد داشت یک آلبوم کامل از موسیقی جدید خود ارائه کند اما وقوع زمین لرزه در ژاپن کار او را متوقف کرد. پس از فاجعه ژاپن، بیمارانی که برای طب سوزنی به وی مراجعه می کردند بسیار مضطرب بوده و از عدم ثبات ذهنی شکایت می کردند. وی همزمان با درمان بیماران خود، بر ایده ساخت یک آلبوم کامل از امواج مغزی متمرکز شد.



در نهایت وی توانست آلبومی را ارائه کند که مجموعه ای از مرثیه ها و دعاهایی است که برای قربانیان زمین لرزه و سونامی خوانده شده اند. دو قطعه این آلبوم با استفاده از دستگاه جدید باتو ضبط شده اند و پنج قطعه دیگر با استفاده از ریتمها و ملودی های سنتی ژاپن ساخته شده اند.

بر اساس گزارش وایرد، باتو تمامی درآمد ناشی از فروش دستگاه عجیب و آلبوم موسیقی شگفت انگیز خود را به بازماندگان فاجعه ژاپن و صلیب سرخ اهدا کرده است.