انتقاد از باز نشدن بسته حمایتی اصناف/اثرات حباب سکه و ارز بر واحدهای صنفی

عباسعلی بصیرت در گفتگو با مهر با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن الزامات فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه اصناف کشور گفت: با توجه به اینکه حدود 18 درصد از تولید ناخالص کشور در اختیار اصناف است و اغلب آنها نیز، تولیدی و یا خدمات فنی هستند و بخش توزیع نیز نقش مکمل آنها را دارد، باید توجه ویژه‌ای برای اجرای موفق فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به آنها صورت گیرد.

عضو شورای اصناف کشور افزود: در اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها، اصناف در گوشه و کنار کشور خط مقدم بودند و در شهرهای مختلف نیز، اغلب واحدهای صنفی تولیدی و خدمات فنی در این راه همراهی لازم را صورت دادند، اما متاسفانه با قبض‌های بسیار بالای گاز و برق مواجه شدند و همین امر، کار را سخت کرد.

وی با انتقاد از عدم پرداخت بسته حمایتی به اصناف کشور تصریح کرد: اغلب واحدهای توزیعی به یخچال‌ها و یا فریزرهای صنعتی مجهز هستند که برای رفع مشکل قبوض‌بالای آنها، مذاکراتی با ادارات برق استان صورت گرفته تا بتوان، برق واحدهای دارای پروانه کسب و تولید را از تجاری به صنعتی تبدیل کرد.

به گفته بصیرت، در این میان تلاش ما این بوده که تمامی واحدهای تولیدی و خدمات فنی به ابزارهای مدرن مجهز شوند تا مصرف برق آنها تا حد امکان کاهش یابد. این اقدام تا حدودی در برخی استانها صورت گرفته و نتیجه‌بخش نیز بوده است.

وی با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی نیاز به حمایت های بیشتری دارند، ابراز امیدواری کرد تا به زودی بسته حمایتی و وام‌هایی که قول آنها داده شده بود، در اختیار اصناف در سراسر کشور قرار گیرد تا با مدیریت صحیح و استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا، بهره‌وری اصناف افزایش یابد و چرخ تولید آنها بچرخد؛ این در حالی است که نباید از رونق بازار و عدم رکود غافل بود.

رئیس کمیسیون طرح و برنامه ریزی و بودجه شورای اصناف کشور با اشاره به اینکه بازار هدف سلیقه و درآمد متفاوتی نسبت به قبل دارد، اظهار داشت: امروز دیگر شیوه انبار کردن پاسخگو نیست و هرچه تولید افزایش یابد، هزینه کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به حباب موجود در بازار دلار و طلا گفت: این حباب بر روی تولید تاثیرگذار بوده و قیمت مواد اولیه را به شدت افزایش داده است. بنابراین بهتر است هر چه زودتر طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی به قیمت مرجع در اختیارشان قرار گیرد تا اصناف کمتر آسیب ببینند.

بصیرت ادامه داد: همچنین قرار بود در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، یارانه دریافتی دهک‌های پائین افزایش یابد که به نظر می‌رسد با یک شیب ملایم باید به سمت اجرای این قانون رفت؛ چرا که با یک حرکت سریع ممکن است همه زحمت هایی که تا به امروز در فاز اول اجرای قانون هدفنندی یارانه ها کشیده شده از بین برود.