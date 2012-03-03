دلسوزی لیبرمن برای مردم سوریه!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونت چاپ رژیم صهیونیستی، آویگدور لیبرمن شب گذشته در راستای سیاست های ضد سوری رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل آماده کمک رسانی به ملت سوریه است.

وی با ادعای اینکه کمک رسانی به مردم سوریه انسانی خواهد بود و در راستای سرپوش گذاشتن بر جنایات صهیونیست ها علیه ملت فلسطین مدعی شد: ما نمی توانیم خشونت و کشتارهای روزانه در سوریه را بپذیریم.

اظهارات لیبرمن پس از آن مطرح می شود که مخالفان سوریه اخیرا از تصمیم گروه موسوم به شورای انتقالی برای امضای معاهده سازش با رژیم صهیونیستی در صورت به قدرت رسیدن در سوریه خبر داده اند.