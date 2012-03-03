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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۶

دلسوزی لیبرمن برای مردم سوریه!

دلسوزی لیبرمن برای مردم سوریه!

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در اظهاراتی جالب و در حمایت از مخالفان سوری از آمادگی خود برای کمک رسانی به ملت سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونت چاپ رژیم صهیونیستی، آویگدور لیبرمن شب گذشته در راستای سیاست های ضد سوری رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل آماده کمک رسانی به ملت سوریه است.

وی با ادعای اینکه کمک رسانی به مردم سوریه انسانی خواهد بود و در راستای سرپوش گذاشتن بر جنایات صهیونیست ها علیه ملت فلسطین مدعی شد: ما نمی توانیم خشونت و کشتارهای روزانه در سوریه را بپذیریم.

اظهارات لیبرمن پس از آن مطرح می شود که مخالفان سوریه اخیرا از تصمیم گروه موسوم به شورای انتقالی برای امضای معاهده سازش با رژیم صهیونیستی در صورت به قدرت رسیدن در سوریه خبر داده اند.

کد مطلب 1550284

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