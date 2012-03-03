عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین شرایط تیمش تصریح کرد: روز جمعه برای برپایی یک اردوی سه روزه به مشهد آمدیم. فردا یکشنبه با تیم ابومسلم یک دیدار دوستانه برگزار می‌کنیم و بعد از آن به تهران برمی‌گردیم و خود را برای بازی با ذوب آهن آماده خواهیم کرد. قصد ما این بود تا یک اردوی زیارتی و سیاحتی داشته باشیم و بچه‌ها از حال و هوای تهران خارج شوند.

به بازیکنان گفته‌ام تکل نزنند

وی ادامه داد: بیات تنها بازیکنی است که به خاطر مصدومیت در اختیار نداریم. او به خاطر اینکه در یک بازی تکل زده بود مصدوم شد. در حالی که من از ابتدای فصل تکل زدن در تمرینات و مسابقات را ممنوع کرده بودم، او در یکی از بازی‌ها یک تکل زد که نه تنها کاری از پیش نبرد، بلکه خودش را هم مصدوم کرد. ما برای بازیکنانی که تکل بزنند جریمه در نظر می‌گیریم اما فکر می‌کنم خدا بیات را با مصدومیت جریمه کرد!

همه مربیان ابتدای فصل 50 درصد قرادادشان را می‌گیرند

سرمربی تیم فوتبال صبا درباره صحبت‌های مجتبی رمضان بیگی، مدیرعامل باشگاه مبنی بر اینکه "40 درصد قرارداد ویسی پرداخت شده است"، تاکید کرد: تمام مربیان لیگ برتری که قراردادشان بالای 400 میلیون تومان است ابتدای فصل 50 درصد قراردادشان را می‌گیرند. در حالی که قرارداد من با صبا 250 میلیون تومان است و با گذشت 26 هفته از لیگ هنوز نصف قراردادم را هم نگرفته‌ام. ضمن اینکه ابتدای فصل به باشگاه گفتم می‌خواهم پاداشم هم سطح بازیکنان باشد و نمی‌خواهم پاداشم از آنها بیشتر شود.

شرایط فراهم باشد با صبا تمدید می‌کنم

ویسی در پاسخ به این سئوال که "با این شرایط مالی فصل آینده در باشگاه صبای قم نمی‌مانید؟"، گفت: من کاری به شرایط مالی تیم ندارم و برای پول کار نمی‌کنم. من با هر تیمی که مذاکره کنم اصلا بحث مالی ندارم. اولویت اول من برای فصل بعد باشگاه صباست اما در صورتی با این باشگاه تمدید می‌کنم که شرایط دیگری فراهم باشد. خیال‌تان راحت باشد که شرایط من مالی نیست.

از سه باشگاه پیشنهاد دارم

وی با رد مذاکره‌اش با باشگاه فولادخوزستان افزود: من از دو سه باشگاه برای فصل بعد پیشنهاد دارم که الان صحیح نیست درباره آن صحبت کنم. من اهل دروغ گفتن نیستم و دوست ندارم از الان درباره این مسائل حرف بزنم. حتی خانواده‌ام هم از این پیشنهادها خبر ندارند. البته تاکید می‌کنم از باشگاه فولاد پیشنهادی نداشته‌ام و خوشبختانه مجید جلالی آنجا کارش را به خوبی انجام می‌دهد.

از تساوی ایران و حذف بحرین خوشحال شدم

ویسی در بخش دیگری از صحبت هایش با ابراز خوشحالی از تساوی تیم ملی مقابل قطر و حذف بحرین تاکید کرد: من برای تماشای بازی شهرداری بندرعباس و پیکان به ورزشگاه رفته بودم و نتوانستم از تلویزیون مسابقه ایران را ببینم. به خاطر ترافیکی که در راه برگشت به وجود آمده بود مجبور شدم دقایقی از بازی ایران و قطر را از رادیو گوش کنم. حتی وقتی که ایران 2 بر یک از حریفش جلو بود در مسابقه پیامکی رادیو شرکت کردم و گفتم که این بازی با نتیجه 2 بر 2 تمام می‌شود! خوشحالم که با این نتیجه بحرین از مسابقات مقدماتی جام جهانی حذف شد.

بهترین کار دنیا تماشای تمرینات کی‌روش است

"باز هم می‌روم، می‌روم و می‌روم". این واکنش ویسی درباره تماشای تمرینات تیم ملی و کی‌روش از نزدیک بود. او در این خصوص هم گفت: بعضی‌ها می‌گویند خودت مربی هستی، چرا خودت را کوچک می‌کنی و به تمرینات تیم ملی می‌روی؟ به نظرم این بهترین کار دنیاست. مربیان بزرگ فوتبال مثل "آلکس فرگوسن"، "پپ گواردیولا" و "خوزه مورینیو" هم هر روز در حال یادگیری هستند، مگر من کی هستم که نخواهم این کار را بکنم؟

وی افزود: کی‌روش جزو بهترین مربیان دنیاست و این بهترین فرصت است که بتوانیم از نزدیک چیزهای زیادی از او یاد بگیریم. فقط آدم‌های کوچک، ضعیف و ترسو که از جایگاه خود در مربیگری می‌ترسند و تصور می‌کنند تماشای تمرینات کی‌روش کار خوبی نیست.

از هر جلسه تمرین تیم ملی می‌شود 20 تمرین یاد گرفت

سرمربی تیم صبا ادامه داد: مثلا هفته پیش از نحوه ریکاوری و گرم کردن بازیکنان چیزهای زیادی یاد گرفتم. به نظرم با هر بار تماشای تمرینات کی‌روش و دستیارانش می‌توان 20 تمرین مختلف یاد گرفت.

کی‌روش قول داد مرا به تمرینات منچستریونایتد بفرستد

ویسی درباره عکس العمل کی‌روش از این اقدامش تصریح کرد: کی‌روش خیلی از کار من خوشحال شد. او نزدیک من شد و گفت هر موقع دوست داشته باشم می‌توانم به تمرینات تیم ملی بروم. او تاکید کرد در تمرینات تیم ملی روی هر کسی بسته باشد، روی من باز خواهد بود.

وی در پایان به درخواستش از کی‌روش اشاره کرد و گفت: من هم از کی‌روش خواستم شرایطی را فراهم کند تا بتوانم از نزدیک تمرینات فرگوسن و منچستریونایتد را تماشا کنم. او در پاسخ گفت که هم شما و هم منچستر در مسابقات به سر می‌برید و الان شرایطش فراهم نیست اما قطعا در اولین فرصت ترتیب این کار را می‌دهم.