اخبار مهر در نتایج شمارش آرا در ایلام تایید شد/ حوزه جنوبی به دور دوم رفت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه انتخابیه دهلران، دره شهر و آبدانان صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: علی‌محمد احمدی با ۲۱ هزار و ۳۹ رای و امین دوست‌ محمدی با نتیجه ۱۶ هزار و ۸۱ رای به دور بعدی انتخابات حوزه انتخابیه دهلران راه یافتند.

بهزاد علیزاده بیان داشت: مشارکت مردم شهرستانهای حوزه جنوبی استان ایلام بیش از 90 درصد بوده است.

خبرگزاری مهر دیشب خبر دور دوم رفتن حوزه جنوبی استان ایلام را اعلام کرده بود.

در حوزه انتخابیه شهرستانهای دهلران، آبدانان و دره شهر در مجموع یک نفر راهی بهارستان می شود.

پیش از این علی عزتی نماینده مردم حوزه جنوبی ایلام در مجلس بود که در این دوره موفق به حضور در بهارستان نشد.