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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۴

نمایندگان ارومیه در مجلس نهم معرفی شدند

نمایندگان ارومیه در مجلس نهم معرفی شدند

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی سه نماینده مردم استان از حوزه انتخابیه ارومیه را معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی صبح شنبه در ستاد انتخابات آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران افزود: نادر قاضی پور با کسب 192 هزار و 903 رای در صدر قرار گرفت و عباد فتاحی با 114 هزار و 978 رای و جواد جهانگیرزاده با 108 هزار و 133 رای به عنوان سه نماینده مردم ارومیه راهی مجلس نهم شدند.

وی مجموع آرا اخذ شده در حوزه انتخابیه ارومیه را 398 هزار و 155 رای عنوان کرد و اظهار داشت: ابراهیم بازیان 104 هزار و 907 رای، سید سلمان ذاکر  79 هزار و 271 رای و حسین پناهی 37 هزار و 470 رای از آرا مردم ارومیه را به خود اختصاص دادند.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی ادامه داد: بر اساس مشارکت مردم و آرا اخذ شده 66 درصد واجدین شرایط رای دادن در انتخابت نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ارومیه مشارکت داشتند، گفت: این آمار طی دوره گذشته 54 درصد بوده که شاهد رشد 12 درصدی میزان مشارکت مردم هستیم.

کد مطلب 1550291

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