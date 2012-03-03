نمایندگان ارومیه در مجلس نهم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی صبح شنبه در ستاد انتخابات آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران افزود: نادر قاضی پور با کسب 192 هزار و 903 رای در صدر قرار گرفت و عباد فتاحی با 114 هزار و 978 رای و جواد جهانگیرزاده با 108 هزار و 133 رای به عنوان سه نماینده مردم ارومیه راهی مجلس نهم شدند.

وی مجموع آرا اخذ شده در حوزه انتخابیه ارومیه را 398 هزار و 155 رای عنوان کرد و اظهار داشت: ابراهیم بازیان 104 هزار و 907 رای، سید سلمان ذاکر 79 هزار و 271 رای و حسین پناهی 37 هزار و 470 رای از آرا مردم ارومیه را به خود اختصاص دادند.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی ادامه داد: بر اساس مشارکت مردم و آرا اخذ شده 66 درصد واجدین شرایط رای دادن در انتخابت نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ارومیه مشارکت داشتند، گفت: این آمار طی دوره گذشته 54 درصد بوده که شاهد رشد 12 درصدی میزان مشارکت مردم هستیم.