نصب 9 تلمبه میله ای مکشی در مناطق نفت خیز جنوب

علیرضا دانشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عملیات نصب و راه اندازی این تلمبه ها با استفاده از شش دکل تعمیراتی در کمتر از دو ماه پایان سال جاری صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه نصب هر پمپ درون چاهی امکان تولید روزانه 500 تا 600 بشکه نفت خام از چاه های فاقد تولید را فراهم می کند، گفت: کاهش هزینه ها، افزایش تولید و انعطاف پذیری در عملیات از مزایای تلمبه های درون چاهی است.



دانشی اظهار کرد: تلمبه های درون چاهی یکی از ابزارهای ازدیاد برداشت از مخازن محسوب می شوند و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب پس از نصب آزمایشی تعدادی از آنها و دریافت نتایج قابل قبول، برای نصب 75 دستگاه از آنها برنامه ریزی کرده است.



مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب افزود: از این تعداد 30 دستگاه از نوع میله ای مکشی دستگاه از نوع برقی درون چاهی (ESP) و 30 دستگاه از نوع پمپ های خلاء پیش رونده (PCP) است.



وی عنوان کرد: از پمپهای SRP و ESP برای نخستین بار در میدان بنگستان اهواز استفاده شده است و پمپهای درون چاهی از نوع خلاء پیش رونده (PCP) نیز سال آینده بر روی چاه های برخی از میدانهای نفتی نصب خواهد شد.



شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با فعالیت در گستره ای به وسعت تقریبی 400 هزار کیلومتر مربع در جنوب غرب کشور روزانه حدود سه میلیون بشکه نفت خام تولید می کند.