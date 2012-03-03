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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

رحمانیان به مهر خبر داد:

کندوان و طالقان 13 سانتیمتر برف بارید/آسمان کرج برفی نمی شود

کندوان و طالقان 13 سانتیمتر برف بارید/آسمان کرج برفی نمی شود

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان البرز از بارش 13 سانتیمتر برف در بخش طالقان و کندوان خبر داد.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی شب گذشته تا کنون 13 سانتیمتر برف در بخش طالقان و کندوان باریده است.

وی در خصوص وضعیت هوای استان البرز در روز شنبه گفت: آسمان کرج صاف تا قسمتی ابری همراه با بارش باران و در ارتفاعات بارش برف همراه خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان البرز ادامه داد: دمای هوای کرج در روز شنبه حداکثر 10 درجه سانتیگراد و حداقل صفر خواهد بود.

رحمانیان افزود: در بعد از ظهر روز شنبه از افزایش ابر به تدریج کاسته خواهد شد و آسمان کرج صاف خواهد بود.

کد مطلب 1550297

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