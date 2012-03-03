کندوان و طالقان 13 سانتیمتر برف بارید/آسمان کرج برفی نمی شود

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی شب گذشته تا کنون 13 سانتیمتر برف در بخش طالقان و کندوان باریده است.



وی در خصوص وضعیت هوای استان البرز در روز شنبه گفت: آسمان کرج صاف تا قسمتی ابری همراه با بارش باران و در ارتفاعات بارش برف همراه خواهد بود.



مدیر کل هواشناسی استان البرز ادامه داد: دمای هوای کرج در روز شنبه حداکثر 10 درجه سانتیگراد و حداقل صفر خواهد بود.



رحمانیان افزود: در بعد از ظهر روز شنبه از افزایش ابر به تدریج کاسته خواهد شد و آسمان کرج صاف خواهد بود.