اجرای میکرو تئاتر "مثلا بازی"و تمدید نمایش" مخزن"

به گزارش خبرگزاری مهر، میکرو تئاتر"مثلا بازی"به کارگردانی اشکان جنابی سه شنبه 16 اسفند در فرهنگسرای ارسباران روی صحنه می‌رود.

این میکرو تئاتر برگرفته از داستانی به همین نام نوشته ی محمد زارعی از مجموعه داستان "ها کردن" نوشته پیمان هوشمند زاده است. میکروتئاتر"مثلا بازی" را اشکان جنابی طراحی و کارگردانی کرده است. جنابی که از اعضای گروه تئاتر"لیو – سایه" است، امسال در دومین فستیوال"مونولیو" با نمایش"اعترافات غیرارگانیک" شرکت داشت که موفق به کسب عنوان بهترین مونولوگ این دوره از فستیوال شد. پیمان هوشمند زاده (عکاس – نویسنده) نیز با مجموعه داستان"ها کردن"جایزه ادبی نخبگان غیر نویسنده روزی روزگاری را در سال 87 از آن خود کرد. میکرو تئاتر"مثلا بازی" ساعت 17:30 روی صحنه می‌رود.

اجرای نمایش"مخزن" تا 22 اسفند تمدید شد

این نمایش که نوشته و کارگردانی جلال تهرانی است، تا 22 اسفند ماه در تالار مولوی روی صحنه می‌رود. این اثر نمایشی در طول اجراهای خود میزبان حدود سه هزار و پانصد تماشاگر بوده و چهره‌هایی همچون بهمن فرمان‌آرا،‌ رضا میرکریمی،‌ محمود دولت‌آبادی‌، خشایار دیهیمی،‌ محمود حسینی‌زاد‌، محمد سناپور‌، محسن عبدالوهاب‌، محمد بهشتی،‌ علیرضا مشایخی‌، جلال ستاری‌، لاله تقیان‌، رضا کیانیان، محمدرضا اصلانی‌، حسین پاکدل ،باران کوثری‌، رویا نونهالی‌،‌ گلاب آدینه،هوشنگ گلمکانی‌ و ... به تماشای آن نشسته‌اند.

در این نمایش بازیگرانی همچون محمد صادق ملکی، مجید آقاکریمی و امیر قنبری با همراهی ریحانه خاتمی به ایفای نقش می‌پردازند. همچنین علیرضا مشایخی با ساخت قطعه‌ای موسیقی، گروه اجرایی نمایش "مخزن" را همراهی می‌کند. پگاه خورطلب دستیار کارگردان این نمایش است و طراحی پوستر و بروشور را مازیار تهرانی برعهده دارد.

گروه سازنده دکور را بیتا صمیمی‌زاد، فرشاد جعفری و حسین نعمت‌اللهی تشکیل می‌دهند. اشکان پیر دل‌زنده و مهدی نصرتی نیز به عنوان عکاس با اجرای این نمایش همکاری دارند. مسوول هماهنگی مجید لروند و منشی صحنه ریحانه خاتمی است. قرار است احسان فلاحت‌پیشه و علی هاشمی از پشت صحنه این نمایش یک فیلم مستند بسازند.

