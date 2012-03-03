حضور حداکثری در انتخابات اقتدار و عظمت ملت ایران را نمایش داد

حجت الاسلام حمید عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این بار نیز آنچه موجب یاس دشمنان انقلاب اسلامی و اسلام عزیز در این امتحان عظیم شد هوشیاری ملتی است که به بلوغ سیاسی دست یافته است.

وی افزود: این ملت در 12 اسفند در برابر هجمه های امپریالیسم خبری که شبانه روز بر علیه نظام مقتدر اسلامی تیر پراکنی می کنند ایستادند و امام راحل (ره) و رهبر عظیم الشان خود را تنها نگذاشتند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در ادامه گفت: تمام رای هایی که دیروز به صندوقها ریخته شد در راستای اطاعت از فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی ولی امر مسلمین جهان بود و نتیجه آن به طور یقین اقتدار و عزت برای امت اسلامی است.

عظیمی تصریح کرد: فرمانبری ملت ایران از ولایت فقیه الگوی تمام ملتهای بیدار جهان است و تاریخ اسلام نشان داده است ماندن امت اسلام در کنار امامشان و ادامه راه شهدا و جوانان به خون خفته ، نتیجه ای جز عظمت و شکوه در بر نداشته است.

وی اضافه کرد: هدایت گری هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در ایام نزدیک به انتخابات و اطاعت مردم از ایشان شیاطین را به ضجه و ناله انداخت و پیروز این بار میدان نیز امام و امت بودند و تمام این رخدادها یادآور آن کلام امام راحل است که فرمودند "مثل مردم عزیز ما را نه حجاز عهد رسول خدا(ص) و نه کوفه در عهد امیر المومنین علی (ع) به خود ندیده است".