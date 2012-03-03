مردم استان زنجان حماسه باشکوه حضور آفریدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شیخ علی خاتمی و محمد رئوفی ن‍ژاد در پی حضور باشکوه مردم این استان در صحنه انتخابات مجلس نهم در بیانیه ای مشترک با تقدیر از حضور حداکثری مردم افزودند: انقلاب بزرگ اسلامی ایران با رهبری عالمانه حضرت امام خمینی(ره) و با الهام از اندیشه های ناب اسلامی، جلوه ای از نور و حقانیت اسلام عزیز را بر جهان تاباند و بیداری اسلامی را پایه ریزی کرد و الگویی را برای مستضعفین و محرومین جهان شکل داد که نشانه های آن در کشورهای منطقه خود را متجلی کرده است.



این بیانیه می افزاید: امسال در حالی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را آغاز کردیم که در حساس ترین و پربارترین شرایط در دهه های گذشته قرار داشتیم و انتخابات در این فضای حساس و سرنوشت ساز امتحانی برای مردم و مسئولین نظام بود و بحمد الله مردم استان زنجان در واپسین روزهای سال جهاد اقتصادی با عزم راسخ و جهادی دیگر حافظ خون شهدا بوده و با اقیانوس انسانی خالق حماسه دیگری شدند و همچون سالهای گذشته فرمایش اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر سیلی محکم بر دهان استکبار را محقق ساختند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان و استاندار زنجان در بیانیه مشترکشان به مناسبت حماسه 12 اسفندماه افزودند: موج مخالفت ها و تهدیدهای پوشالی استکبار با ملت شریف ایران چیزی جز ناکامی، ذلت و بی آبرویی برای آنان نداشت. از طرف دیگر بصیرت و شجاعت این ملت بزرگ و ثبت وقایع بزرگی نظیر 9 دی، حضور باشکوه در 22 بهمن و...، اتمام حجتی بود با فتنه گران و مخالفان انقلاب اسلامی و به مثابه بیمه شدن ایران اسلامی در برابر هر فتنه های خارجی.



حجت الاسلام خاتمی و رئوفی ن‍ژاد در بیانیه خود یادآور شدند: ملت سلحشور ایران اسلامی به خصوص مردم شهیدپرور استان شور و شعور حسینی بار دیگر با مشارکت گسترده و بی‌‌نظیر خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حماسه بزرگ دیگری آفریدند و به دنیا به ویژه استکبار جهانی و همپیمانانش ثابت کردند که تحت هر شرایطی پشتیبان نظام بوده وبه آرمانهای بلند رهبر کبیرانقلاب و رهنمودهای مقام معظم‌رهبری پایبندند و تهدیدها و توطئه های مختلف تاثیری در اراده ایشان ندارد.

امام جمعه و استاندار زنجان در ادامه افزودند: ضمن سپاس و قدردانی از مردم ولایتمدار و شهیدپرور خطه غواصان دریادل، توفیق روزافزونشان را از درگاه خداوند متعال در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی خواستاریم.