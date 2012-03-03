  1. استانها
  2. زنجان
۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۴

تقدیر از یک حضور باشکوه/

مردم استان زنجان حماسه باشکوه حضور آفریدند

مردم استان زنجان حماسه باشکوه حضور آفریدند

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان و استاندار زنجان در بیانیه ای اعلام کرده اند: ملت سلحشور ایران اسلامی بار دیگر با مشارکت گسترده و بی‌‌نظیر خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حماسه بزرگ دیگری آفریدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شیخ علی خاتمی و محمد رئوفی ن‍ژاد در پی حضور باشکوه مردم این استان در صحنه انتخابات مجلس نهم در بیانیه ای مشترک با تقدیر از حضور حداکثری مردم افزودند: انقلاب بزرگ اسلامی ایران با رهبری عالمانه حضرت امام خمینی(ره) و با الهام از اندیشه های ناب اسلامی، جلوه ای از نور و حقانیت اسلام عزیز را بر جهان تاباند و بیداری اسلامی را پایه ریزی کرد و الگویی را برای مستضعفین و محرومین جهان شکل داد که نشانه های آن در کشورهای منطقه خود را متجلی کرده است.
 
این بیانیه می افزاید: امسال در حالی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را آغاز کردیم که در حساس ترین و پربارترین شرایط در دهه های گذشته قرار داشتیم و انتخابات در این فضای حساس و سرنوشت ساز امتحانی برای مردم و مسئولین نظام بود و بحمد الله مردم استان زنجان در واپسین روزهای سال جهاد اقتصادی با عزم راسخ و جهادی دیگر حافظ خون شهدا بوده و با اقیانوس انسانی خالق حماسه دیگری شدند و همچون سالهای گذشته فرمایش اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر سیلی محکم بر دهان استکبار را محقق ساختند.
 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان و استاندار زنجان در بیانیه مشترکشان به مناسبت حماسه 12 اسفندماه افزودند: موج مخالفت ها و تهدیدهای پوشالی استکبار با ملت شریف ایران چیزی جز ناکامی، ذلت و بی آبرویی برای آنان نداشت. از طرف دیگر بصیرت و شجاعت این ملت بزرگ و ثبت وقایع بزرگی نظیر 9 دی، حضور باشکوه در 22 بهمن و...، اتمام حجتی بود با فتنه گران و مخالفان انقلاب اسلامی و به مثابه بیمه شدن ایران اسلامی در برابر هر فتنه های خارجی.

حجت الاسلام خاتمی و رئوفی ن‍ژاد در بیانیه خود یادآور شدند: ملت سلحشور ایران اسلامی به خصوص مردم شهیدپرور استان شور و شعور حسینی بار دیگر با مشارکت گسترده و بی‌‌نظیر خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی  حماسه بزرگ دیگری آفریدند و به دنیا به ویژه استکبار جهانی و همپیمانانش ثابت کردند که تحت هر شرایطی پشتیبان نظام بوده وبه آرمانهای بلند رهبر کبیرانقلاب و رهنمودهای مقام معظم‌رهبری پایبندند و تهدیدها و توطئه های مختلف تاثیری در اراده ایشان ندارد.
 
امام جمعه و استاندار زنجان در ادامه افزودند: ضمن سپاس و قدردانی از مردم ولایتمدار و شهیدپرور خطه غواصان دریادل، توفیق روزافزونشان را از درگاه خداوند متعال در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی خواستاریم.
کد مطلب 1550300

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها