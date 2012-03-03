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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۷

زیدآبادی:

ساخت مکمل درمانی ویژه دام ها منطقه خاتون آباد آغاز شد

ساخت مکمل درمانی ویژه دام ها منطقه خاتون آباد آغاز شد

سیرجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان کرمان از آغاز تولید مکمل درمانی برای کاهش عوارض ناشی از مسمومیت با مس در منطقه خاتون آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا زیدآبادی صبح شنبه در بازدید از کارخانه داروسازی وتاک گفت: 70 هزار راس دام سبک منطقه خاتون آباد می توانند از مکمل دارویی برای کاهش عوارض ناشی از مسمومیت با مس این کارخانه استفاده کنند.

زیدآبادی ادامه داد: دام هایی که از این مکمل استفاده می کنند برای مدت شش ماه از آسیب های آلایندگی در امان خواهند بود.

وی تصریح کرد: فقط دامداران منطقه خاتون آباد باید از این مکمل ها استفاده کنند و دامداران سایر مناطق از مصرف داروهای مذکور به دلیل احتمال ایجاد مسمومیت خودداری کنند.

این مسئول گفت: تولید این مکمل درمانی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال آغاز شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان در بازدید از کارخانه داروسازی وتاک و شروع به کارخط تولید مکمل درمانی برای کاهش عوارض ناشی از مسمومیت مس در منطقه خاتون آباد، از قسمت های مختلف کارخانه مانند سردخانه نگهداری مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت داروهای تولیدی، مرکز توزین مواد اولیه که براساس اصول GMP توسط شرکت مذکور و اخیرا ساخته شده است و مواداولیه مورد نیاز ساخت این مکمل ها دیدن کرد.

کد مطلب 1550312

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