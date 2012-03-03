نقدی بر نویسندگان محبوب معاصر ایران به زویا پیرزاد رسید

شهلا زرلکی درباره کتاب تازه‌اش که برای چاپ به انتشارات نیلوفر سپرده است به خبرنگار مهر گفت:‌ در ادامه و در راستای کاری که دو سال است با انتشارات نیلوفر آغاز کرده‌ام، کتابی با نام «چراغ‏ها را من روشن می‏کنم» را در نقد و بررسی مجموعه آثار زویا پیرزاد نوشته و به ناشر داده‌ام که اثر به زودی برای دریافت مجوز به ارشاد می‌رود.

وی ادامه داد: این مجموعه با «خلسه‌ خاطرات» در نقد و تحلیل کارنامه ادبی گلی ترقی آغاز شده که این اثر هم سال گذشته از سوی همین ناشر منتشر شد و امروز هم به تحلیل آثار پیرزاد رسیده است. من در این مجموعه به نویسندگانی توجه دارم که مطرح و محبوب هستند ولی کمتر مورد نقد و تحلیل قرار گرفته‌اند همچنین آثار آنها از شاخصه‌های ادبی کافی نیز برخوردار است.

زرلکی با اشاره به اینکه اثر جدیدش در 190 صفحه تدوین شده است، بیان کرد: از سوی دیگر برایم مهم است که در این تحلیل و بررسی به این نتایج برسم که چرا این گونه آثار مورد پسند مخاطب قرار می‌گیرند، همچنین درباره زویا پیرزاد برخی می‌گویند که آثارش در مرز عامه پسندی حرکت می‌کند که به این مسائل نیز پرداخته شده است.

این نویسنده افزود: برای ادامه کار چند گزینه دارم ولی هنوز از بین آنها به انتخاب نهایی نرسیده‌ام. گرچه به نظر می‌رسد که این مجموعه نویسندگان زن را محور قرار داده و ناشر هم چنین تمایلی دارد ولی نظر من این نیست که فقط به نویسندگان زن معاصر با همان شاخصه‌هایی که اشاره کردم، بپردازم بلکه نویسندگان مرد هم مدنظرم است.

وی در پایان گفت: مشابه این نوع بررسی آثار چنین نویسندگانی قبلا انجام نشده و اگر شده بود من سراغش نمی‌رفتم. مثلا درباره صادق هدایت و سیمین دانشور مشابه این آثار نوشته شده ولی جای خالی تحلیلی بر کارنامه ادبی نویسندگان دیگر خالی بود.