استفاده از بوته برای مراسم چهارشنبه پایان سال ممنوع

سرهنگ تقی ایروانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: هرساله برای ۱۵اسفند تا ۱۵فروردین تمهیدات ویژه ای را در نظر می گیریم، چرا که در سنت چهارشنبه پایان سال متأسفانه برخی برای ایجاد آتش و پریدن از روی آن از فرآورده های مرتعی به خصوص بوته ها استفاده می کنند که نتیجه ای جز تخریب منابع طبیعی به همراه ندارد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی کشور و لزوم محافظت منابع طبیعی از شهروندان در خواست می کنیم تا به منظور جلوگیری از آسیبها از تخریب جنگل ها و مراتع خودداری کنند.

ایروانی از برخورد قاطع یگان حفاظت با افراد متخلف خبر داد و افزود: یگان حفاظت در صورت مشاهده افراد متخلف با آنها برخورد کرده و هیچگاه اجازه تخریب منابع طبیعی را به عده ای سودجو و خوشگذران نمی دهد.

رئیس یگان حفاظت از جنگل ها و مراتع تصریح کرد: خوشبختانه در سالهای اخیر استفاده از بوته و فرآورده های مرتعی برای مراسم چهارشنبه پایان سال کاهش یافته و مردم برای حفاظت منابع طبیعی اقدامات مناسبی را انجام داده اند.