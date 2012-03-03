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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۹

مکوندی در گفتگو با مهر:

جاده کرج به چالوس با وجود سقوط دو بهمن همچنان باز است

جاده کرج به چالوس با وجود سقوط دو بهمن همچنان باز است

کرج – خبرگزاری مهر: معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان البرز گفت: جاده کرج به چالوس با وجود سقوط دو بهمن همچنان باز است.

محمد مکوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جاده کرج به چالوس با وجود سقوط دو بهمن همچنان باز است.

وی گفت: در حال حال حاضر کلیه راه های مواصلاتی استان البرز باز است و نیروهای راهداری و دیگر دستگاه ها برای ارائه خدمات به مسافران در جاده ها حضور دارند.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان البرز افزود: روز جمعه از ساعت 18 تا 23 محور کرج به چالوس به دلیل کولاک و سقوط بهمن مسدود بود ولی با تلاش عوامل اجرایی برف ها تخلیه و مسیر هم اکنون باز است.

مکوندی ادامه داد: روز گذشته جاده کرج به چالوس شاهد سقوط دو بهمن بود ولی به سرعت جاده از برف تخلیه شد و هم اکنون تمام مسیر و محورهای مواصلاتی استان البرز از جمله راه های روستایی باز است.

کد مطلب 1550320

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