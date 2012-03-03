محمد مکوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جاده کرج به چالوس با وجود سقوط دو بهمن همچنان باز است.



وی گفت: در حال حال حاضر کلیه راه های مواصلاتی استان البرز باز است و نیروهای راهداری و دیگر دستگاه ها برای ارائه خدمات به مسافران در جاده ها حضور دارند.



معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان البرز افزود: روز جمعه از ساعت 18 تا 23 محور کرج به چالوس به دلیل کولاک و سقوط بهمن مسدود بود ولی با تلاش عوامل اجرایی برف ها تخلیه و مسیر هم اکنون باز است.



مکوندی ادامه داد: روز گذشته جاده کرج به چالوس شاهد سقوط دو بهمن بود ولی به سرعت جاده از برف تخلیه شد و هم اکنون تمام مسیر و محورهای مواصلاتی استان البرز از جمله راه های روستایی باز است.