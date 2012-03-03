حضوری بیادماندنی در حماسه ای ملی/ سرخوردگی دشمنان نظام رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با پایان یافتن کار شمارش آرا، به ظاهر پایان یافت، شور و نشاط در تمامی بخش های مختلف اعم از ثبت نام نامزدها، تایید و رد صلاحیت برخی از نامزدها در هیئت های اجرایی و نظارت و در یک هفته تلاش و رقابت نامزدهای انتخابات نهم موج می زد.

همه این تلاش ها انجام شد، هزاران نفر در بخش های مختلف انتخابات، اعم از دست اندرکاران امر برگزاری انتخابات و همچنین کسانی که در ستادهای انتخاباتی نامزدها بکار گرفته شده و به امر تبلیغات پرداخته بودند، تلاش کردند تا ملتی بزرگ آماده خلق حماسه ای بیاد ماندنی در12 اسفند، به عنوان روز برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شوند.

این اتفاق مبارک بر رهبر معظم انقلاب و بر مردم مومن، ولایت مدار و انقلابی ایران اسلامی به ویژه مردم فهیم و غیور خطه خراسان شمالی باب الرضا(ع ) میمون و مبارک باد.

مبارک باد این روز بزرگ و بیاد ماندنی، و آفرین باد بر مردمی که در اجرای فرامین رهبر و مولایشان این حماسه ملی را خلق کردند تا به دنیای استکبار و دشمنان داخلی و خارجی آن برای آخرین بار بگویند که تهدیدات و تحریم ها بر این ملت نستوه بی تاثیر است.

شاید بسیاری از کج اندیشان و مغرضان باورشان نمی شد که روز 12 اسفند مردم با بصیرت و فهیم ایران اسلامی چنین حماسه ای را خلق کنند، دشمنان کینه توز ملت ایران که خوراک فکری شان را از دنیای استکبار و مزدوران داخلی و خارجی آنها تامین می کنند شاید خواب این حماسه را هم نمی دیدند، برای همین در سطح وسیع و گسترده ای، امکانات پیشرفته و مدرن تبلیغاتی خود را به کار گرفتند و با انجام تبلیغات سوء در راستای کم رنگ کردن حضور مردم و نا امید کردن آنان از نظام و انقلاب، هزینه های اقتصادی و سیاسی فراوانی را متحمل شدند غافل از اینکه به خاطر آورند که وعده الهی تخلف ناپذیر است که فرموده است: و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین.

نگاهی به انتخابات گذشته نشان می دهد که 66 درصد مردم خراسان شمالی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کردند و این بار علیرغم تلاش های مذبوحانه دشمن و جنگ نرمی که به راه انداخته بودند، بیش از 70 درصد از مردم خراسان شمالی به پای صندوق های رای رفتند و با خلق حماسه بزرگ 12 اسفند خوش درخشیدند و نظام اسلامی را با این حضور بی نظیر، عزتمندتر و مقتدرتر از همیشه به جهانیان معرفی کردند.

آری در12 اسفند، تک تک آرای مردم مسلمان ایران تیر زهرآلودی شد که قلب استکبار و دشمنان نظام اسلامی را نشانه رفته بود، سکوت معنادارشان، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل دیگری را فریاد می کرد، گام های استوارشان عزت و عظمت ایران اسلامی را و حضورشان در این حماسه ملی، ولایت مداری و وفاداری به آرمانهای انقلاب، امام(ره) و رهبری و تداوم راه شهدا را در آسمان همیشه آبی ایران اسلامی طنین انداز کرده بود.

باشد که گوش های کر شیطان بزرگ و دنیای استکبار و صهیونیسم بشنود و ذهن کند و عاری از عقل و فهم شان ملت بزرگ ایران را درک کند.

آمریکا و ایادی اش از این حضور و این حماسه ملی درس بگیرند و بدانند که ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی، با پیروی از رهنمودها و فرامین مقام معظم رهبری از خواسته های بحق و قانونی خود در تمامی زمینه ها، ذره ای عقب نخواهد نشست و به راه خود تا رسیدن به قله های بزرگ افتخار ادامه خواهد داد.

