گرفتاری صدها مسافر در جاده های کردستان/ سقوط بهمن در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، بارش های شدید برف در محورهای استان کردستان طی روز گذشته و امروز باعث بسته شدن این محورها شد و بیش از 700 نفر طی 24 ساعت گذشته در 17 پایگاه ثابت جمعیت هلال احمر استان کردستان اسکان داده شدند.

بر اساس این گزارش شدت بارش برف و کولاک در برخی از مناطق استان کردستان به حدی بود که باعث سقوط بهمن در کوه آبیدر سنندج و بسته شدن چند ساعته محورهای استان و گرفتار شدن بیش از 200 خودرو در کولاک و برف شد.

سقوط بهمن در کوه آبیدر سنندج باعث گرفتار شدن چهار نفر در برف و کولاک شد که پس از تلاش های چند ساعته امدادگران جمعیت هلال احمر استان کردستان این افراد نجات یافتند.

همچنین بر اساس این گزارش چندین تصادف بر اثر یخبندان و مسدود شدن محورهای اصلی استان کردستان رخ داد که خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشت.

طی حوادث رخ داده در 24 ساعت گذشته 189 نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد 14 نفر زخمی شدند، 11 نفر به صورت سرپایی درمان شدند، 10 نفر به بیمارستان انتقال یافتند و بقیه نیز بدون مشکل خاصی توسط نیروهای امدادی هلال احمر ساماندهی شدند.

از شهرستان مریوان نیز گزارش رسیده است که بر اثر بارش شدید برف و سنگینی بام یک منزل مسکونی سقف آن ریزش کرده و دو نفر زیر آوار گرفتار شدند.

این گزارش حاکی از آن است پس از جستجوی چندین ساعته امدادگران هلال احمر شهرستان مریوان هر دو نفر گرفتار شده از زیر آوار خارج شدند که خوشبختانه وضعیت جسمی آنان نیز مطلوب گزارش شده است.

همچنین به نظر می رسد طی شب گذشته بیش از 50 خودرو و صدها نفر در جاده مریوان - سقز در منطقه کانی کن گرفتار برف و کولاک شده اند که تلاشها برای کمک به این افراد همچنان ادامه دارد.

گفتنی است طی 24 ساعت گذشته نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان کردستان با تجهیزات کامل خود در قالب 10 تیم عملیاتی، 35 امدادگر، 26 پرسنل رسمی این جمعیت و هشت دستگاه آمبولانس به صورت مستمر در محورهای استان کردستان در حال خدمت و امدادرسانی به مردم گرفتار شده در برف و کولاک بوده اند.