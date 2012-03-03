اسماعیلی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم سینمایی به کارگردانی قربان محدپور درباره زلزله رودبار است اما مستندی درباره زلزله نیست. بلکه بیشتر به حواشی این رویداد و اتفاقاتی که برای مردم رودبار افتاده و تاثیراتی که در زندگی شان داشته می پردازد. بخش‌هایی از فیلم در یک فلاش بک و در رودبار می گذرد و پس از آن به زمان امروز و شرایط حال باز می گردیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر تحقیقات درباره این اتفاقات در حال انجام است و فیلم‌های موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. پس از نگارش نهایی فیلمنامه و تکمیل آن از 20 فروردین پیش تولید نهایی فیلم آغاز می شود. این فیلم پروژه پربازیگری است و از بازیگران حرفه ای برای ایفای نقش بهره می‌بریم.

فیلم سینمایی"زبان مادری" اولین تجربه محمدپور در زمینه کارگردانی سینما دربخش مسابقه فیلم‌های اول سی امین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. وی نگارش فیلمنامه فیلم‌های" زن‌ها فرشته‌اند"، "خروس جنگی"،" فاصله"، "قلقلک"، "راننده تاکسی"، "داماد خجالتی" و... را در کارنامه دارد.

