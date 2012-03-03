بارش برف و کولاک اردبیل را فرا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، از نمیه شب گذشته بارش برف همراه با کولاک شدید مناطق جنوبی اردبیل را در برگرفته و سبب تعطیلی مدارس این مناطق شد.

بنا به اعلام کارشناس هواشناسی استان اردبیل بارش برف سبب افت شدید دما تا شش درجه سانتی گراد در اردبیل بویژه در شهرهای خلخال ، هیر، شاهرود و نیمن شد.

به گفته همتی بارش برف تا روز دوشنبه در بیشتر نقاط استان ادامه دارد و از آواخر هفته سامانه بارش زا به طور مجدد منطقه را فرا می گیرد.

وی عنوان کرد: ارتفاع برف در حال حاضر به 10 سانتی متر رسیده بارش برف در مناطق سردسیر استان با شدت ادامه دارد.

همچنین به دلیل افت دما و بارش برف مدارس مقاطع پیش دبستانی، ابتدائی و راهنمائی در شهرستانهای اردبیل، خلخال، مشگین شهر و نیر تعطیل شد.

تردد در جاده ها با زنجیر چرخ امکان دارد



بارش برف به همراه کولاک شدید در بیشتر گردنه های صعب العبور استان مانع تردد روان خودروها شده و تردد بدون زنجیر چرخ و وسایل ایمنی زمستانی امکان پذیر نیست.

به گفته مدیر کل راه ترابری استان اردبیل نیروهای راهداری به تعداد 350 نفر از دو روز گذشته در تمام محورهای مواصلاتی به ویژه گردنه های الماس، حیران و صائین مشغول فعالیت هستند.

کولاک شدید در گردنه الماس

محمد هدایتی با بیان اینکه افت دما و بارش برف در شهرستان خلخال نسبت به سایر نقاط بیشتر است عنوان کرد: به علت یخبندان و کولاک شدید در گردنه الماس امکان نمک پاشی در این محور وجود ندارد و رانندگان از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند.

وی از باز بودن تمام محورهای موصلاتی استان خبر داد و افزود: راههای برخی از روستاهای استان نیز به دلیل جابجائی صندوقهای رای گیری از شب گذشته در حال برف روبی است و انتظار می رود راه کمتر روستائی مسدود شود.

این مسئول از رانندگان خواست قبل از قصد خروج از منزل وسائط نقلیه خود را مجهز به وسایل گرمازا و زنجیر چرخ کنند.