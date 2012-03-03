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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳

با کسب اکثریت آر اء/

ماموستا مجتهدی نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری شد

ماموستا مجتهدی نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری شد

سنندج - خبرگزاری مهر: بر اساس شمارش اولیه آراء خبرگان رهبری در کردستان، ماموستا مجتهدی به عنوان نماینده استان انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شمارش اولیه آراء در سراسر استان کردستان تاکنون ماموستا مجتهدی بیشتری رای را به خود اختصاص داد و به عنوان منتخب مردم راهی مجلس خبرگان می شود.

همزمان با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات میان دوره ای خبرگان رهبری در کردستان برگزار شد و به همین دلیل ماموستا مجتهدی عنوان منتخب مردم راهی مجلس خبرگان رهبری شد.

در استان کردستان علی اکبر کلانتری و ماموستا مجتهدی برای رقابت در انتخابات میان دوره ای خبرگان رهبری ثبت نام کرده اند که بر اساس شمارش اولیه نتایج حکایت از کسب اکثریت آراء توسط ماموستا مجتهدی حکایت دارد. 

کد مطلب 1550332

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