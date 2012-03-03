کیایی نژاد با 42 هزار رای نماینده ساوجبلاغ نظرآباد و طالقان شد

علی حدادی دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید انتخاب مفید کیایی نژاد از حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس نهم اظهار داشت: مفید کیایی نژاد تعداد 42 هزار و 183رای ا ز مجموع 139 هزار و 253 رای این حوزه را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: 146 هزار و 416 کل آرا ماخوذه بوده، 139 هزار و 253 رای صحیح و هشت هزار و 182 آرا باطله ماخوذه بوده است.

وی از تمام دست اندرکاران ستاد انتخابات قدردانی و برای نماینده جدید مردم آرزوی موفقیت کرد.

حدادی بار دیگر از حضور باشکوه مردم قدردانی کرد.