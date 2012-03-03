پیام روشن ملت ایران در انتخابات/ مواضع رهبران ایران 70 میلیون امضا دارد

به گزارش خبرگزاری مهر،"هاشم المرتضی" امروز در گزارشی برای روزنامه السفیر نوشت: انتخابات ایران این پیام از طرف مردمی را به خارج در برداشت که مصالح داخلی برای ملت ایران بالاتر از هرگونه اختلافاتی است.

وی در ادامه با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات تاکید کرد: مردم ایران به دور هرگونه وابستگی و گرایشی در واقع می خواهند این واقعیت را به اطلاع همگان برسانند که ایران تسلیم فشارهای خارجی نمی شود واین مردم هستند که در سرنوشت خود تاثیرگذارند و نظام موردنظر خود را انتخاب می کنند.

این تحلیلگر لبنانی تاکید کرد: انتخابات اخیر در ایران، پیامی داشت که با دستان رای دهندگان ارسال شد. اما می توان غیر از پیام خارجی که این انتخابات داشت به پیامدهای داخلی آن نیز توجه کرد. ملت ایران با وجود بسیاری از موانع، گامی فراتر از اختلافات و دعوتهای صورت گرفته در زمینه تحریم انتخابات برداشت و تاکید کرد که مصالح کشور را بالاتر از هر چیز می داند و آماده است که در راه ایران همه چیز خود را فدا کند. مردم حالا این پیام را فرستاده اند و متتظر پاسخی عملی هستند.

وی تصریح کرد: حالا ایران قویتر شده است، قدرتمندتر با تنوع و تعددی که دارد و هر پیامی که از رهبران ایران به جهان مخابره شود ممهور به امضای 70 میلیون ایرانی است.