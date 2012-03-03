محمد احمدی بافنده در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه مسافران در دو خودروی پراید و روآ احساس ناراحتی می کنند گفت: متاسفانه خودروهایی که به عنوان تاکسی استفاده می شوند از مقاومت لازم برخوردار نیستند.

وی ادامه داد: خودرویی که برای تاکسی استفاده می شود به جز مصرف پایین سوخت و استاندارد های لازم در خصوص آلودگی هوا و ایمنی مسافر باید خودروهایی باشند که از دوام بالایی برخوردار باشند و زود مستهلک نشوند و حداقل درهای خودرو توان 30 هزار باز و بسته شدن را داشته باشد.

احمدی بافنده در ادامه با اشاره به نوسازی ناوگان تاکسیرانی گفت: هزار و 500 تاکسی از ظرفیت نوسازی تاکسی ها باقی مانده است و از رانندگانی که تاکسی های فرسوده دارند می خواهیم با مراجعه به سایت از این ظرفیت استفاده کنند.

وی با اشاره به اولویت های سازمان تاکسیرانی در سال 91 گفت: نوسازی ناوگان و افزایش متوسط سرعت تاکسی ها از برنامه های در اولویت ما در سال‌ آینده است که یکی از راه حلهای آن ایجاد خطوط پر سرعت تاکسی است.

احمدی بافنده با بیان این که سرعت تاکسی های پایتخت 17.5 کیلومتر بر ساعت است گفت: اگر بتوانیم یک کیلومتر هم بر این سرعت بی افزاییم مانند این می ماند که هشت هزار تاکسی را به صورت مجازی به ناوگان اضافه کرده باشیم.همچنین تقویت و توسعه کمی کیفی پایانه های تاکسیرانی از دیگربرنامه‌های سازمان تاکسیرانی در سال آینده است.

