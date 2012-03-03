ناصر عاشوری نماینده مردم فومن و شفت شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عاشوری با 47 هزار و 379 رای از سوی مردم فومن و شفت به مجلس شورای اسلامی راه یافت تا شعارهای انتخاباتی خود را در مدت چهارساله نمایندگی عملی سازد.

وی پیش از این نیز نماینده دوره های پنجم و هفتم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شهرستانهای فومن و شفت بوده است.

در حال حاضر علی میرزایی فلاح آبادی نماینده هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در فومن و شفت است.

واجدین شرایط رای در شهرستانهای فومن و شفت در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به ترتیب 61 هزار و 985 نفر و 40 هزار و 130 نفر بوده است.