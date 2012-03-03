روبرت بگلریان کرسی نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران را کسب کرد

روبرت بگلریان دقایقی پیش در گفتگو با مهر با بیان اینکه مشارکت ارامنه در این دوره انتخابات مجلس نسبت به دوره‌های قبل افزایش یافته و بدون احتساب آرای شهرستان فریدن بیش از 55 درصد ارامنه همگام با دیگر مردم کشورمان در انتخابات شرکت کرده‌اند، اظهار داشت: تاکنون آرای هم‌وطنان ارمنی شهرهای اهواز، اصفهان، شاهین‌شهر و شیراز شمارش شده که تاکنون 2هزار و 600 نفر از ارامنه در انتخابات مجلس شرکت کرده‌اند که این میزان در سال گذشته 25هزار و 391 نفر بوده و البته تاکنون آمار شهرستان فریدن به دست ما نرسیده است.

وی افزود: گرچه ترجیح می‌دادم رقابت در انتخابات وجود داشته باشد اما ورژ درماردیروسیان کاندیدای دیگر ارامنه با جمع‌بندی و تعامل با من و دیگر مسئولان به این نتیجه رسید که از انتخابات کناره‌گیری کند.