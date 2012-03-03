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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۷

با شمارش آرای حوزه ارامنه/

روبرت بگلریان کرسی نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران را کسب کرد

روبرت بگلریان کرسی نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران را کسب کرد

اصفهان - خبرگزاری مهر: با پایان یافتن شمارش آرای حوزه ارامنه اصفهان و جنوب ایران، روبرت بگلریان بر کرسی مجلس در این حوزه انتخابیه تکیه زد.

روبرت بگلریان دقایقی پیش در گفتگو با مهر با بیان اینکه مشارکت ارامنه در این دوره انتخابات مجلس نسبت به دوره‌های قبل افزایش یافته و بدون احتساب آرای شهرستان فریدن بیش از 55 درصد ارامنه همگام با دیگر مردم کشورمان در انتخابات شرکت کرده‌اند، اظهار داشت: تاکنون آرای هم‌وطنان ارمنی شهرهای اهواز، اصفهان، شاهین‌شهر و شیراز شمارش شده که تاکنون 2هزار و 600 نفر از ارامنه در انتخابات مجلس شرکت کرده‌اند که این میزان در سال گذشته 25هزار و 391 نفر بوده و البته تاکنون آمار شهرستان فریدن به دست ما نرسیده است.

وی افزود: گرچه ترجیح می‌دادم رقابت در انتخابات وجود داشته باشد اما ورژ درماردیروسیان کاندیدای دیگر ارامنه با جمع‌بندی و تعامل با من و دیگر مسئولان به این نتیجه رسید که از انتخابات کناره‌گیری کند.

کد مطلب 1550345

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