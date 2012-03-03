صبای نوین قم از صعود بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای نوین قم شامگاه جمعه در یازدهمین و آخرین هفته از دور برگشت مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان برای بهبود موقعیت خود در جدول رده بندی گروه دوم لیگ این فصل جام آزادگان مقابل عقاب تهران صف‌آرایی کرد و در نهایت به تساوی این دیدار حساس خانگی دست یافت.



دور برگشت از مرحله گروهی لیگ آزادگان در حالی هفته پایانی خود را سپری کرد و طی آن در گروه دوم دیداری حساس در قم به انجام رسید که با توقف صبای نوین قم مقابل تیم فوتبال عقاب تهران و رقم خوردن نهمین تساوی متوالی نماینده قم و ناکامی این تیم در صعود به مرحله بعد همراه بود.



چهارمین هفته بدون پیروزی برای صبای نوین قم



طبق برنامه سازمان لیگ آزادگان، شاگردان عباس رحمانی در تیم فوتبال صبای نوین قم در آخرین بازی خانگی خود میزبان تیم فوتبال عقاب تهران بودند و طی آن نتوانستند بعد از سه هفته ناکامی متوالی نوار ناکامی ها را قطع کنند.



تیم‌های فوتبال صبای نوین قم و عقاب تهران در دیداری حساس از هفته پایانی مرحله گروهی رقابت‌های لیگ آزادگان در قم و به میزبانی صبای نوین در مجموعه ورزشی تختی قم برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند که در این دیدار صبای نوین قم و عقاب تهران به تساوی 2 بر 2 دست یافتند.



صبای نوین قم در دو بازی قبل خود که دیدارهایی از هفته‌های نهم و دهم دور برگشت مسابقات فوتبال باشگاه‌های دسته سوم کشور بود و یک بازی در خانه و یک مسابقه در مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شد، به ترتیب برابر تیم های شهرداری لنگرود و شهرداری چابکسر نیز به تساوی و شکست رسید و با کسب تساوی 2 بر 2 مقابل تیم فوتبال عقاب تهران مکان ششم جدول رده بندی گروه دوم را از آن خود کرد.



صبای نوین در لیگ آزادگان ششم شد



در این دیدار علی استواری و محمد رسولی در مسابقه با عقاب تهران گل های بازی را برای تیم فوتبال صبای نوین قم به ثمر رساند تا با وجود موقعیت های گل متعددی که تیم صبای نوین داشت و البته عقاب نیز از آن بی نصیب نبود، در نهایت بازی با تساوی و تقسیم امتیازها به پایان برسد.



در این گروه از مرحله مقدماتی مسابقات امسال لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان تیم‌های شاهین تهران، شهرداری چابکسر، شهرداری لنگرود، شهرداری آستارا، شاهین کرج، سفیدرود آستانه، عقاب تهران، آرمین قزوین و طلایه‌داران سرخپوشان بوئین زهرا نیز حضور داشتند که در نهایت تیم های فوتبال استقلال ساری و شهرداری لنگرود به ترتیب با کسب 50 و 43 امتیاز به عنوان تیم های اول و دوم، راهی مرحله دوم شدند.