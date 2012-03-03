شورای علمای افغان خواستار تعطیلی زندانهای خارجی در کشورشان شدند

به گزارش خبرنگار مهر از کابل، ریاست جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه ای گفته اعضای شورای سراسری علمای افغانستان در دیدار با "حامد کرزای" ضمن محکوم کردن اهانت به قرآن کریم و سایر کتب دینی در مرکز نظامی امریکای در پایگاه "بگرام" وارایه قطعنامه 76 ماده ی اظهار داشتند: وقتی مدیریت درست ازسوی دولت مرکزی در زندان های خارجیان وجود نداشته باشد این گونه رویدادها را باید شاهد باشیم.



علمای افغانستان دردیدار حامد کرزای گفته اند: در زودترین فرصت زندان های خارجی تعطیل و یا سرنوشت زندانیان به حکومت افغانستان واگذار گردد تا در آینده از تکرار حوادث مشابه جلوگیری به عمل آید.

مولوی "قیام الدین کشاف" رئیس شورای سراسری علمای افغانستان گفت: این عمل شیطانی قطعاً با معذرت خواهی قابل بخشش نبوده، عاملین جنایت مذکور باید هرچه زودتر بطور علنی محاکمه و مجازات گردند و نیز آمریکا و ناتو تضمین دهند تا در آینده کسی جرأت توهین به مقدسات مسلمین را کرده نتواند.



مولوی کشاف گفت: بارها مردم و شورای علمای افغانستان نسبت به وضعیت زندان های که توسط نیروهای خارجی اداره می شود ابراز نگرانی کرده و خواهان انتقال مسوولیت اداره این زندان ها و زندانیان به مسئولین افغانی وقطع عملیات شب هنگام، بازرسی و گرفتاری های خود سرانه افغانها توسط نیروهای خارجی گردیده اند، اما خارجی ها به این خواست برحق پاسخ مثبت نداده اند.



حامد کرزای نیز خواسته های شورای علمای افغانستان را پذیرفته و گفته در 10 سال گذشته پیوسته خواست ما از نیروهای خارجی این بوده که به اعتقادات دینی مردم مسلمان ما احترام بگذارند، اما این خواسته در بعضی موارد عملی نشده است.



گفتنی است در پی بی حرمتی نظامیان آمریکایی درزندان بگرام و آتش زدن قرآن کریم، صدها افغان در جریان تظاهرات در شهرهای مختلف کشته و زخمی شدند.