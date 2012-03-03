صرف 53.8 میلیارد ساعت برای مطالعه سیاست وب سایتها

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته محققان خواندن فرم سیاستهای حریم خصوصی وب سایتهای مختلفی که به صورت روزانه کاربران با آنها سر و کار دارند سالانه 76 روز کاری را صرف خود خواهد کرد.

این گزارش می تواند به نفع کاربران گوگل باشد، زیرا این شرکت به تازگی بیش از 70 سیاست حفظ حریم خصوصی را در میان تمامی محصولات خود یکپارچه ساخته است و فعالان حقوق دیجیتال بر این باورند که گوگل اکنون کامل ترین پرونده درباره کاربرانش را برای فروش به مشتریانش در اختیار دارد.

محققان در مطالعه خود به آمار جالب توجهی درباره سیاستهای حریم خصوصی دست پیدا کرده اند:

- طول متوسط یکی از این سیاستهای حفظ حریم خصوصی دو هزار و 518 واژه است.

- تعداد سیاستهای حفظ حریم خصوصی که کاربران به صورت سالانه با آنها مواجه می شوند، هزار و 462 نسخه است.

- میانگین زمان مورد نیاز برای خواندن یکی از این سیاستها 10 دقیقه است.

- تعداد روزهای کاری که طی یک سال به خواندن این مطالب اختصاص پیدا می کند 76 روز است.

- کاربران آمریکایی برای خواندن این مطالب 53.8 میلیارد ساعت زمان صرف می کنند.

- هزینه فرضی خواندن این مطالب در سرتاسر آمریکا 781 میلیارد دلار است.

این هزینه از کل درآمد خالص ایالت فلوریدا بیشتر است، ایالتی که چهارمین اقتصاد بزرگ ایالات متحده آمریکا به شمار می رود. با این همه از آنجایی که این تحقیق طی سالهای گذشته انجام گرفته، باید با توجه به نرخ تورم رقم نهایی را بزرگتر از آنچه دیده می شود در نظر گرفت.

بر اساس گزارش MSNBC، با این همه آشکار است که هیچ کاربری در کل جهان زمان خود را صرف خواندن تمامی سیاستهای حفظ حریم خصوصی در وب سایتهای مختلف نخواهد کرد و این نشان می دهد رویکرد کاربران در برابر حریم خصوصی رویکردی ناکارآمد و ناقص است.