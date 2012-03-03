هوای امروز تهران در شرایط ناسالم است

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس اطلاعات رسیده ازایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران از میزان غلظت کلیه آلاینده ها به غیر از آلاینده منواکسید کربن نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

َبه گفته وی، به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجازبوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط ناسالم است.

رشیدی اظهار داشت: گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی نیمه ابری تا ابری گاهی با بارش پراکنده و وزش باد است به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم باقی بماند.

