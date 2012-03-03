سید سعید زمانیان بیشترین رای را در چهارمحال و بختیاری کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان جلالی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در ستاد انتخابات این استان اظهار داشت: سید سعید زمانیان دهکردی نماینده مردم شهرکرد در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد.

وی افزود: سید سعید زمانیان با کسب 62 هزار و 765 رای بیشترین رای را در بین تمام نامزدهای حوزه های انتخابیه چهار محال و بختیاری به دست آورده و توانست نماینده مردم حوزه انتخابیه شهرکرد در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شود.

وی بیان داشت: صادق سلیمی و اردشیر نوریان در حوزه انتخابیه شهرکرد به ترتیب دوم و سوم شدند.

اردشیر نوریان شهردارسابق شهرکرد بود.