جراره، آشوری و آرامی از بندرعباس به مجلس راه یافتند

یک منبع آگاه در ستاد انتخابات حوزه انتخابیه بندرعباس در گفتگو با مهر آرای قطعی این حوزه را اعلام کرد.

بر اساس آرای اعلام شده ابوالقاسم جراره با کسب 127 هزار رای در حوزه بندرعباس، حاجی آباد، قشم و بندرخمیر به عنوان نماینده اول و جوانترین نماینده مجلس نهم انتخاب شود.

محمد آشوری تازیانی عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو لیست جبهه متحد اصولگرایان درهرمزگان با کسب 112 هزار و 500 رای در مجلس ماندنی شد.

همچنین منصور آرامی شهردار سابق بندرعباس و عضو جبهه متحد اصولگریان در هرمزگان توانست با کسب 102 هزار و 500 رای برای اولین بار به عنوان نماینده مردم حوزه انتخابیه بندرعباس راهی مجلس شود.

رای کامل حوزه انتخابیه بندرعباس بزودی اعلام خواهد شد.