  1. استانها
  2. خوزستان
۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۰

برگزیدگان جشنواره عکس سنتهای اصیل بختیاری معرفی شدند

برگزیدگان جشنواره عکس سنتهای اصیل بختیاری معرفی شدند

لالی - خبرگزاری مهر: آئین پایانی دومین جشنواره استانی عکس «آئین و سنتهای اصیل بختیاری» با معرفی نفرات برتر در شهرستان لالی به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که صبح روز شبنه برگزار شد، در بخش ویژه علی سراج همدانی مقام اول، حسین حاجی پور از لالی مقام دوم و جابر احمدی مقام سوم را کسب کردند.

در بخش آزاد امیر عبیداوی مقام اول، میعاد آخی مقام دوم و خانم نازلی عباسی از اهواز مقام سوم را کسب کردند و هیئت داوران تقدیر ویژه خود را به عکس خانم اعظم حاجی پور از لالی اعلام کردند.

همچنین در این مراسم از 11 نفر از شرکت کنندگانی که آثار آنان به نمایشگاه عکس جشنواره راه پیدا کرد در قالب لوح تقدیر و تابلوی نمایشگاه تقدیر شد.

همچنین ساجد عطایی نژاد، زینب روستایی، علی رمضانی، اعظم کیانی، ایمان شریفی، امیر حسین کردونی، پریما احمدی، کوروش صالحی، محمد علی سلیمانی، الهیار خدیری میرقائد و محمد نبی مرادی شرکت کنندگانی بودند که از آنان تقدیر به عمل آمد.

مسعود رضایی، نوید ریحانی و سهراب محمدی هیئت داوران دومین جشنواره استانی عکس «آئین و سنتهای اصیل بختیاری»شهرستان لالی بودند.
کد مطلب 1550366

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها