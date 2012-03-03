برگزیدگان جشنواره عکس سنتهای اصیل بختیاری معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که صبح روز شبنه برگزار شد، در بخش ویژه علی سراج همدانی مقام اول، حسین حاجی پور از لالی مقام دوم و جابر احمدی مقام سوم را کسب کردند.

در بخش آزاد امیر عبیداوی مقام اول، میعاد آخی مقام دوم و خانم نازلی عباسی از اهواز مقام سوم را کسب کردند و هیئت داوران تقدیر ویژه خود را به عکس خانم اعظم حاجی پور از لالی اعلام کردند.



همچنین در این مراسم از 11 نفر از شرکت کنندگانی که آثار آنان به نمایشگاه عکس جشنواره راه پیدا کرد در قالب لوح تقدیر و تابلوی نمایشگاه تقدیر شد.



همچنین ساجد عطایی نژاد، زینب روستایی، علی رمضانی، اعظم کیانی، ایمان شریفی، امیر حسین کردونی، پریما احمدی، کوروش صالحی، محمد علی سلیمانی، الهیار خدیری میرقائد و محمد نبی مرادی شرکت کنندگانی بودند که از آنان تقدیر به عمل آمد.



مسعود رضایی، نوید ریحانی و سهراب محمدی هیئت داوران دومین جشنواره استانی عکس «آئین و سنتهای اصیل بختیاری»شهرستان لالی بودند.