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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۲

اخبار اردوی ترکیه تبریزی‌ها/

تراکتورسازی به مصاف تیم "یورال" روسیه می‌رود

تراکتورسازی به مصاف تیم "یورال" روسیه می‌رود

تیم فوتبال تراکتورسازی در دومین بازی تدارکاتی خود در اردوی ترکیه به مصاف نماینده‌ای از سوپر لیگ روسیه می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتورسازی در اردوی 9 روزه خود در ترکیه ، روز یکشنبه دومین بازی تدارکاتی خود را مقابل تیم یورال روسیه که در رقابتهای سوپر لیگ روسیه حضور دارد،  برگزار می کند.

بازیکنان تیم تراکتور سازی چهارشنبه هفته قبل در اولین بازی تدارکاتی خود  به مصاف تیمی از لیگ دسته اول اوکراین رفته بودند که بازی را با نتیجه 2 بر یک واگذار کردند. تک گل تراکتورسازی را در آن بازی فلاویو لوپز به ثمر رساند. پس از انجام این بازی کاروان تراکتورسازی روز دوشنبه به ایران بازخواهد گشت.

اردوی تیم تراکتورسازی از روز 6 اسفند در ترکیه آغاز شده  و پس از 9 روز در تاریخ 15 اسفند به پایان می رسد. در این اردو علاوه بر کادر فنی و بازیکنان تیم تراکتورسازی برخی از مسئولان این باشگاه، نیز حضور دارند.

کد مطلب 1550367

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