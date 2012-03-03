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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۵

سپاه روح الله استان مرکزی از حضور گسترده مردم در انتخابات تقدیر کرد

سپاه روح الله استان مرکزی از حضور گسترده مردم در انتخابات تقدیر کرد

اراک - خبرگزاری مهر: سپاه روح الله استان مرکزی با صدور بیانیه ای از حضور گسترده و پر رنگ قشرهای مختلف در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: در واقع هر رای مردم که به صندوق های اخذ رای افتاد مهر تائیدی بر ولایتمداری و بصیرت ملت ایران عزیز اسلامی است و خلق صحنه های زیبا و باشکوه در روز جمعه 12 اسفند ماه در پای صندوق های اخذ رای، حقیقتا یک حماسه تاریخی بود.

همچنین در بخش دیگری این بیانیه  آمده است: تحریم به شیوه های مختلف تمام تلاش خود را به منظور کمرنگ کردن و عدم حضور مردم در انتخابات به کار بستند، نقش آفرینی پرشور مردم در این آزمون بزرگ مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.

در این بیانیه تاکید شده است: با عنایت های خداوند متعال، آگاهی و هوشیاری سیاسی مردم یک بار دیگر به نتیجه رسید و از استان سرافراز امام راحل و از قلب ایران اسلامی حماسه ای بزرگ، با نشاط، ماندگار و سرشار از وفاداری، ایمان و آگاهی خلق شد.
کد مطلب 1550368

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